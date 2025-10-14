İstanbul’dan Uçak Bulamadılar! Süper Lig Ekibi Deplasmana Trenle Gidecek: Taraftarlar Ne Yapsın!

Süper Lig’de milli ara sürerken Kocaelispor yönetimden şaşırtan bir hamle geldi. Konyaspor ile karşılaşacak olan Marmara ekibi, deplasmana hızlı trenle gitme kararı aldı. Yeşil Beyazlı yönetim Sabiha Gökçen'den uygun uçak bulamadığı için bu yolu seçti. Karar sonrası taraftarlar sosyal medyadan binlerce paylaşımda bulundu.

Bu karar tarihe geçecek. Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Konyaspor karşılaşması için yeni rota oluşturdu. Hava yoluyla değil Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile seyahat etme kararı aldılar.

SÜPER LİG EKİBİNDEN SÜRPRİZ KARAR! YENİ ROTA ÇİZDİLER

Kocaelispor yönetiminin, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Konya’ya uygun uçuş saatlerinin bulunmaması nedeniyle bu kararı aldığını ifade etti. İzmit’ten Konya’ya trenle ulaşım süresi yaklaşık 3 saat 20 dakika sürüyor.

İstanbul’dan Uçak Bulamadılar! Süper Lig Ekibi Deplasmana Trenle Gidecek: Taraftarlar Ne Yapsın! - Resim : 1
Uçak yerine hızlı trenle yolculuk yapacaklar

SELÇUK İNAN’DAN İLK YORUM: ‘GÜZEL BİR YOLCULUK OLACAĞINI UMUYORUM’

Kocaelispor kafilesi, Cuma günü saat 13.16’da YHT ile yola çıkacak ve Konya’ya varışın ardından kampa girecek. Maçın ardından ise Selçuklu Garı’ndan saat 18.43’te hareket edecek trenle geri dönüş yapacakları belirtildi. Bu kararla ilgili konuşan teknik direktör Selçuk İnan, "Daha konforlu olacağını düşünüyoruz. Uçak saatleri bize pek uymuyordu, yolculuk uzuyordu. Ayrıca halkla iç içe olmak, birlikte seyahat etmek de farklı bir deneyim olabilir. Oyuncularımızla bu fikri paylaştık, olumlu karşıladılar. Güzel bir yolculuk olacağını umuyorum" dedi.

İstanbul’dan Uçak Bulamadılar! Süper Lig Ekibi Deplasmana Trenle Gidecek: Taraftarlar Ne Yapsın! - Resim : 2

Konyaspor ile Kocaelispor arasındaki Süper Lig karşılaşması, 18 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 14:30'da başlayacak. Maç, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

