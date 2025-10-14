İrfan Can Kahveci Kahreden Haberi Hastanede Aldı! Hayatının En Büyük Şokunu Yaşadı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig devi Fenerbahçe’de Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci kadro dışı bırakıldı. Sadettin Saran’ın bu hamlesi herkesi şaşırtırken İrfan Can, hastanede hayatının şokunu yaşadı.

KAHREDEN HABERİ HASTANEDE ÖĞRENDİ

Sakatlığından dolayı A Milli Takım kadrosundan çıkarılan İrfan Can Kahveci, kadro dışı kaldığını hastanede öğrendi. Kahveci, aldığı kara haberle yıkıldı. Tecrübeli oyuncunun yakın çevresine konuyla ilgili serzenişte bulunduğu ifade edildi.

Kahreden haberi hastanede aldı

YAKIN ÇEVRESİNE TEPKİLERİNİ DİLE GETRİDİ

İrfan Can Kahveci’nin alınan karara saygı duyduğu, ancak soyunma odasında her takımda olabilecek türden bir tartışma yaşandığını dile getirdiği öne sürüldü.

Futbolcunun, verilen kararın hatalı olduğunu düşündüğü ve meselenin takım içinde çözülebileceğini, bu olayın kadro dışı bırakılmayı gerektirecek bir durum olmadığını ifade ettiği iddia edildi.

Kaynak: Ajansspor