Almanya’da Amatör Lig’de Tarihi Rekor! Maçı 66-0 Kazandı, 17 Golü Türk Futbolcu Attı, Böylesi Görülmedi

Almanya’da Amatör Lig'de oynanan Mesopotamien 2 ile Moorburg maçı futbol tarihine geçti. Maçı 66-0’lık skorla kazanan Mesopotamien 2 haftaya damga vurdu. Maçta 17 gol atan Türk futbolcu Ömer Yıldırım ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Son Güncelleme:
Almanya’da Amatör Lig’de Tarihi Rekor! Maçı 66-0 Kazandı, 17 Golü Türk Futbolcu Attı, Böylesi Görülmedi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Almanya'nın Hamburg bölgesinde oynanan amatör lig karşılaşmasındaki skor futbol tarihine damga vurdu. Ligin 9. haftasında Mesopotamien 2 ile Moorburg karşı karşıya geldi.

LİDERLİK KOLTUĞUNU KORUDU

Mücadeleyi Mesopotamien 2 tam 66-0 ile kazandı. Bu tarihi galibiyetin ardından Mesopotamien 2, sezon başında silinen 3 puanına rağmen toplamda 24 puana ulaşarak liderlik koltuğunu korudu.

Almanya’da Amatör Lig’de Tarihi Rekor! Maçı 66-0 Kazandı, 17 Golü Türk Futbolcu Attı, Böylesi Görülmedi - Resim : 1
Mesopotamien 2'den tarihi rekor

MOORBURG’U 66-0 MAĞLUP ETTİ

Hamburg’da oynanan amatör lig karşılaşmasında futbol tarihine geçecek bir sonuç yaşandı. Ligin 9. haftasında Mesopotamien 2, sahaya yalnızca 7 oyuncuyla çıkan Moorburg karşısında adeta gol olup yağdı ve mücadeleyi tam 66-0 kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Almanya’da Amatör Lig’de Tarihi Rekor! Maçı 66-0 Kazandı, 17 Golü Türk Futbolcu Attı, Böylesi Görülmedi - Resim : 2
Moorburg'a gol yağdırdılar

ÖMER YILDIRIM’DAN GOL RESİTALİ

Karşılaşmanın yıldızı Türk futbolcu Ömer Yıldırım oldu. Mesopotamien 2 formasıyla mücadele eden Yıldırım, rakip fileleri 17 kez havalandırarak unutulmaz bir performansa imza attı.

Almanya’da Amatör Lig’de Tarihi Rekor! Maçı 66-0 Kazandı, 17 Golü Türk Futbolcu Attı, Böylesi Görülmedi - Resim : 3

Takımın diğer gollerini ise şöyle:

  • Radouan Troudi (10 gol)
  • Ibrahim Chaaban (9 gol)
  • Luka Milan Makocevic (7 gol)
  • Hicham El Youbi ve Razak Mako Alassani (dörder gol)
  • Gabriel Çakır (3 gol)
  • Walid Chaaban (2 gol)
  • Patrick Stritzki ve Jaan Garip De Sousa Baptista (birer gol)

9 KEZ KENDİ KALESİNE GOL ATTILAR

Öte yandan maçta herkesi şaşırtan bir anda yaşandı. Moorburg oyuncuları 9 kez kendi kalelerine gol attı. Sezona puan silme cezasıyla başlayan Mesopotamien 2, bu farklı galibiyetle birlikte puanını 24’e yükseltti ve zirvedeki yerini korudu.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Moorburg Mesopotamien 2 Almanya Futbol Rekor
Son Güncelleme:
Ve Yılın İmzasını Atıyor! Herkesi Ters Köşeye Yatırdı: Emre Belözoğlu İtalya Yolcusu
Ve Yılın İmzasını Atıyor! Herkesi Ters Köşeye Yatırdı
Fenerbahçe Transferde Gözünü Kararttı! Tedesco 55 Milyon Euroluk Dünya Starına İmzayı Attırıyor: 173 Gol 25 Asist…
55 Milyon Euroluk Dünya Starına İmzayı Attırıyor
Barış Alper Yılmaz'da Baltayı Taşa Vurmuşlardı... NEOM Başka Bir Galatasaraylıyı Kafaya Taktı
Barış Alper Yılmaz'da Baltayı Taşa Vurmuşlardı... NEOM Başka Bir Galatasaraylıyı Kafaya Taktı
ÇOK OKUNANLAR
İzmir'deki Kooperatif Davasında 3 Tahliye: Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu İçin Karar İzmir'deki Kooperatif Davasında 3 Tahliye
Eski Nilüfer Belediye Başkanı ve 14 Kişi Tutuklandı Eski Nilüfer Belediye Başkanı ve 14 Kişi Tutuklandı
Kocaeli’de Aile Faciası: Baba Kızını Vurdu, Ardından İntihar Etti Kocaeli’de Aile Faciası: Baba Kızını Vurdu, Ardından İntihar Etti
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne Yeni Dalga Operasyon: Gözaltılar Var Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne Yeni Dalga Operasyon
Zara, Mango, Bershka, LC Waikiki... Ünlü Giyim Devi İflas Etti Zara, Mango, Bershka, LC Waikiki... Ünlü Giyim Devi İflas Etti