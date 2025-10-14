Almanya’da Amatör Lig’de Tarihi Rekor! Maçı 66-0 Kazandı, 17 Golü Türk Futbolcu Attı, Böylesi Görülmedi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Almanya'nın Hamburg bölgesinde oynanan amatör lig karşılaşmasındaki skor futbol tarihine damga vurdu. Ligin 9. haftasında Mesopotamien 2 ile Moorburg karşı karşıya geldi.

LİDERLİK KOLTUĞUNU KORUDU

Mücadeleyi Mesopotamien 2 tam 66-0 ile kazandı. Bu tarihi galibiyetin ardından Mesopotamien 2, sezon başında silinen 3 puanına rağmen toplamda 24 puana ulaşarak liderlik koltuğunu korudu.

Mesopotamien 2'den tarihi rekor

MOORBURG’U 66-0 MAĞLUP ETTİ

Hamburg’da oynanan amatör lig karşılaşmasında futbol tarihine geçecek bir sonuç yaşandı. Ligin 9. haftasında Mesopotamien 2, sahaya yalnızca 7 oyuncuyla çıkan Moorburg karşısında adeta gol olup yağdı ve mücadeleyi tam 66-0 kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Moorburg'a gol yağdırdılar

ÖMER YILDIRIM’DAN GOL RESİTALİ

Karşılaşmanın yıldızı Türk futbolcu Ömer Yıldırım oldu. Mesopotamien 2 formasıyla mücadele eden Yıldırım, rakip fileleri 17 kez havalandırarak unutulmaz bir performansa imza attı.

Takımın diğer gollerini ise şöyle:

Radouan Troudi (10 gol)

Ibrahim Chaaban (9 gol)

Luka Milan Makocevic (7 gol)

Hicham El Youbi ve Razak Mako Alassani (dörder gol)

Gabriel Çakır (3 gol)

Walid Chaaban (2 gol)

Patrick Stritzki ve Jaan Garip De Sousa Baptista (birer gol)

9 KEZ KENDİ KALESİNE GOL ATTILAR

Öte yandan maçta herkesi şaşırtan bir anda yaşandı. Moorburg oyuncuları 9 kez kendi kalelerine gol attı. Sezona puan silme cezasıyla başlayan Mesopotamien 2, bu farklı galibiyetle birlikte puanını 24’e yükseltti ve zirvedeki yerini korudu.

