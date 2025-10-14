Barış Alper Yılmaz'da Baltayı Taşa Vurmuşlardı... NEOM Başka Bir Galatasaraylıyı Kafaya Taktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yaz transfer döneminde Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz için kesenin ağzını bir hayli açan Suudi Arabistan ekibi NEOM, bu kez başka bir isme taktı. NEOM’un Mauro Icardi için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.

Icardi'nin sözleşmesi bu sezonun sonunda sona eriyor.

Yaz transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala NEOM Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a astronomik bir teklif yapmış ancak oyuncu ikna edilse de sarı-kırmızılı ekip bir türlü ikna olmamıştı.

NEOM Barış Alper Yılmaz transferinde baltayı taşa vurmasının ardından bu kez de Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi’yi transfer etmek istiyor. NEOM’un Icardi’ye 2 yıllık sözleşme önermesi beklerken, yıllık 10 milyon euroyu gözden çıkardığı kaydedildi.

