Galatasaray ve Fenerbahçe Peşindeydi! Sergen Yalçın 20 Milyon Euroluk Yıldıza İmzayı Attırıyor: Hayırlı Uğurlu Olsun

Süper Lig devi Beşiktaş’ta ara transfer dönemi için kollar sıvandı. Teknik direktör Sergen Yalçın, hücum bölgesine ek takviyede bulunmak istiyor. Bu doğrultuda Kara Kartal, Sassuolo forması giyen Armand Lauriente transferi için harekete geçti.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE PEŞİNDEYDİ

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın sol kanat transferinde Serie A ekibi Sassuolo forması giyen 26 yaşındaki Fransız oyuncu Armand Lauriente'yi istediği belirtildi. Başarılı hocanın yönetim ile bir görüşme yaparak deneyimli oyuncunun ne pahasına olursa olsun alınması gerektiğini dile getirdiği aktarıldı. Yaz transfer döneminde yıldız oyuncuyla Fenerbahçe ve Galatasaray ilgileniyordu.

Beşiktaş nabız yoklamaya başladı

20 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Siyah-beyazlı yönetimin Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda çalışmalara başlayacağı kaydedildi. Sassuolo ile sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek Fransız futbolcu için İtalyan kulübü, yaz transfer döneminde 20 milyon euro'luk bir gelir beklemişti.

Sassuolo formasıyla bu sezon 7 maça çıkan Lauriente, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

