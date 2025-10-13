Sadettin Saran Operasyon Düğmesine Bastı! Fenerbahçe’den Gönderilecek Olan Üçüncü İsim Belli Oldu

Fenerbahçe’de peş peşe ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci’yi kadro dışı bırakan sarı-lacivertli ekipten sürpriz bir hamle daha geldi. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın önümüzdeki günlerde Devin Özek'in görevine son vermesi bekleniyor. İşte son dakika Fenerbahçe haberinin detayları…

Süper Lig’de milli arayı iyi değerlendirmek isteyen Fenerbahçe’de deprem yaşanıyor. Başkan Sadettin Saran operasyon düğmesine bastı.

FENERBAHÇE’DE AYRILIK RÜZGARI

Sarı-lacivertlilerde Futbol İletişim Koordinatörü Alper Yemenciler ve Diyetisyen Cenk Özyılmaz ile yollar ayrıldı. Aynı zaman futbolculardan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ise Samsunspor maçında yaşananlar nedeniyle kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

Sadettin Saran Operasyon Düğmesine Bastı! Fenerbahçe’den Gönderilecek Olan Üçüncü İsim Belli Oldu - Resim : 1
2 Milli Yıldız Kadro Dışı Bırakıldı

Gelen son dakika bilgisi ise sarı-lacivertli taraftarları şaşkına çevirdi. Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, bir isimle daha yollarını ayıracak.

Sadettin Saran Operasyon Düğmesine Bastı! Fenerbahçe’den Gönderilecek Olan Üçüncü İsim Belli Oldu - Resim : 2

Saran’ın Futbol Direktörü Devin Özek’in görevine son vereceği kaydedildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

