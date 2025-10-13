Büyük Umutlarla Fenerbahçe’ye Gelmişti! Ve Sadettin Saran Kararını Kılıcını Çekti: Talisca İçin Karar Verildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Anderson Talisca’nın geleceği merak konusu olmuş durumda. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı yıldız için karar verildi.

FENERBAHÇE YÖNETİMİNDEN TALISCA KARARI

Fenerbahçe yönetiminin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Talisca ile ilgili kararını verdiği belirtildi. Sabah'taki habere göre; teklif gelmesi halinde Talisca'nın transferine onay verilecek.

BU SEZON BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Haberde Brezilyalı futbolcuya ülkesinden Flamengo ve Fluminense takımlarının talip olduğu ifade edildi. Teklifin resmileşmesi halinde sezon sonu beklenmeden ara transferde Talisca'nın yolunun açılacağı belirtildi.

Sarı lacivertli formayı 35 maçta giyen Talisca, 15 gol atıp 3 de asist yapmasına rağmen beklentileri karşılayamadı.

Kaynak: Sabah