Fenerbahçe’de Fırtına Kopacak! İrfan Can’ın Okan Buruk’un Yanına Gidip Ne Söylediği Ortaya Çıktı: Arkasından Küfür Etti

Fenerbahçe’de sürpriz bir şekilde kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci için çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Milli futbolcunun Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’a söylediği küfür ortaya çıktı. Duyanlar küplere biniyor. İşte İrfan Can’ın Okan Buruk’a söylediği sözler…

Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Fırtına Kopacak! İrfan Can’ın Okan Buruk’un Yanına Gidip Ne Söylediği Ortaya Çıktı: Arkasından Küfür Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

A Milli Futbol Takımı'nda ve Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’a söylediği küfür ortaya çıktı.

‘BEN KENDİMİ HEP HAZIR TUTTUM’

İrfan Can Kahveci, geçen sezon da teknik direktör Jose Mourinho tarafından tercih edilmiyordu. Portekizli teknik direktörün ayrılışı sonrası Kahveci, şunları söylemişti:

“Ben kendimi hep hazır tuttum. Fenerbahçe için her zaman her şeyimi veririm. Hocalar, futbolcular gider ama aslolan Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe hiç vazgeçmez. Arkamızda olsunlar. Hocamız gitti. Ona da teşekkür ederiz. Her hocadan bir şeyler öğreniyoruz. Taraftar arkamızda olsun. Oyundan çıkarken taraftarlar ismimi bağırdı, çok duygulandım. Tüm oyuncularımızın arkasında dursunlar. Elimizden geleni yapacağız.”

Fenerbahçe’de Fırtına Kopacak! İrfan Can’ın Okan Buruk’un Yanına Gidip Ne Söylediği Ortaya Çıktı: Arkasından Küfür Etti - Resim : 1

OKAN BURUK’A SÖYLEDİKLERİNİ AÇIKLADI! ARKASINDAN KÜFÜR ETMİŞ

Fenerbahçe’nin geçen sezon Kadıköy’de oynanan Galatasaray maçında Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıkmış ve ikili arasında gerilim yükselmişti. Okan Buruk kendisini yere atarken, olay anında hemen yanında olan İrfan Can Kahveci'nin Okan Buruk'a söyledikleri ortaya çıktı.

Fenerbahçe’de Fırtına Kopacak! İrfan Can’ın Okan Buruk’un Yanına Gidip Ne Söylediği Ortaya Çıktı: Arkasından Küfür Etti - Resim : 2
Okan Buruk'a neler söylediği ortaya çıktı

343 Digital Youtube kanalından İbrahim Seten'in haberine göre; İrfan Can Kahveci, Okan Buruk'a, “Hocam sen buna aldırma, bu deli” dedi. Seten, ardından da Mourinho'ya küfrettiğini ileri sürdü.

Fenerbahçe Başkanlığını Kaybederken Bile Böyle Değildi! Ali Koç’u Daha Önce Hiç Böyle Görmediniz: Gözünü Kırpmadan İzlediFenerbahçe Başkanlığını Kaybederken Bile Böyle Değildi! Ali Koç’u Daha Önce Hiç Böyle Görmediniz: Gözünü Kırpmadan İzlediSpor
Hem Milli Takımda Hem de Fenerbahçe’de Kadro Dışı Kalmıştı: İrfan Can Kahveci Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere BinecekHem Milli Takımda Hem de Fenerbahçe’de Kadro Dışı Kalmıştı: İrfan Can Kahveci Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere BinecekSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İrfan Can Kahveci Okan Buruk Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Sergen Yalçın 45 Gün Dayanabildi! Beşiktaş’ta Yıldız Futbolcunun Bileti Kesildi
45 Gün Dayanabildi! Beşiktaş’ta Flaş Ayrılık
Adı Değişti Ama Kaderinden Kaçamadı: Türkiye’nin 77 Yıllık Ayakkabı Devi Konkordato İlan Etti
Türkiye’nin 77 Yıllık Ayakkabı Devi Konkordato İlan Etti
Fenerbahçe Başkanlığını Kaybederken Bile Böyle Değildi! Ali Koç’u Daha Önce Hiç Böyle Görmediniz: Gözünü Kırpmadan İzledi
Hiç Böyle Görmediniz! Gözünü Kırpmadan İzledi
ÇOK OKUNANLAR
Akit TV'de Tepki Çeken Diyalog! Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı
Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor: Kapalıçarşı'da Gram 5700 Liraya Dayandı Gram Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor
Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı
Seyyanen Zam, Refah Payı, En Düşük Emekli Maaşı... Memur ve Emeklinin Zam Hesabı Değişti! Ankara Kulislerinde Konuşuluyor Seyyanen Zam, Refah Payı, En Düşük Emekli Maaşı... Memur ve Emeklinin Zam Hesabı Değişti
Mısır Açıkladı, İsrail Yalanladı: Netanyahu Zirveye Katılmayacak Netanyahu Zirveye Katılmayacak