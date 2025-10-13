Fenerbahçe’de Fırtına Kopacak! İrfan Can’ın Okan Buruk’un Yanına Gidip Ne Söylediği Ortaya Çıktı: Arkasından Küfür Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

A Milli Futbol Takımı'nda ve Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’a söylediği küfür ortaya çıktı.

‘BEN KENDİMİ HEP HAZIR TUTTUM’

İrfan Can Kahveci, geçen sezon da teknik direktör Jose Mourinho tarafından tercih edilmiyordu. Portekizli teknik direktörün ayrılışı sonrası Kahveci, şunları söylemişti:

“Ben kendimi hep hazır tuttum. Fenerbahçe için her zaman her şeyimi veririm. Hocalar, futbolcular gider ama aslolan Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe hiç vazgeçmez. Arkamızda olsunlar. Hocamız gitti. Ona da teşekkür ederiz. Her hocadan bir şeyler öğreniyoruz. Taraftar arkamızda olsun. Oyundan çıkarken taraftarlar ismimi bağırdı, çok duygulandım. Tüm oyuncularımızın arkasında dursunlar. Elimizden geleni yapacağız.”

OKAN BURUK’A SÖYLEDİKLERİNİ AÇIKLADI! ARKASINDAN KÜFÜR ETMİŞ

Fenerbahçe’nin geçen sezon Kadıköy’de oynanan Galatasaray maçında Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıkmış ve ikili arasında gerilim yükselmişti. Okan Buruk kendisini yere atarken, olay anında hemen yanında olan İrfan Can Kahveci'nin Okan Buruk'a söyledikleri ortaya çıktı.

Okan Buruk'a neler söylediği ortaya çıktı

343 Digital Youtube kanalından İbrahim Seten'in haberine göre; İrfan Can Kahveci, Okan Buruk'a, “Hocam sen buna aldırma, bu deli” dedi. Seten, ardından da Mourinho'ya küfrettiğini ileri sürdü.

Kaynak: Haber Merkezi