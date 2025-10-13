Hem Milli Takımda Hem de Fenerbahçe’de Kadro Dışı Kalmıştı: İrfan Can Kahveci Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere Binecek

A Milli Takım’dan apar topar kadro dışı bırakılan ardından Fenerbahçe’den de ‘kadro dışı’ kalma onayı verilen İrfan Can Kahveci hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Yıldız isim ezeli rakibe imzayı atıyor. Başkan Sadettin Saran küplere binecek. İşte İrfan Can Kahveci’nin transfer olacağı Süper Lig devi…

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, sürpriz bir şekilde kadro dışı bırakıldı. Taraftarlar daha olayı anlamadan sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Kahveci, kadro dışı bırakıldıktan sonra Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edildi.

İRFAN CAN KAHVECİ EZELİ RAKİBE İMZAYI ATIYOR

Süper Lig devi Fenerbahçe’nin milli yıldızı İrfan Can Kahveci, dün alınan kararla kadro dışı bırakıldı. Yapılan açıklamada Samsunspor deplasmanında çıkan kavga neden gösterirken spor camiasına bomba gibi düşen bir transfer iddiası gündeme geldi. Spor kulislerinde, İrfan Can'ın devre arasında Beşiktaş'a transfer olacağı konuşulmaya başlandı.

Ezeli rakibe imzayı atıyor

BEŞİKTAŞ TARAFTARI BU TRANSFERE OLUMLU BAKIYOR

Şuan için ne Fenerbahçe’den ne de Beşiktaş’tan transfer söylentileri ile ilgili açıklama yapılmadı ancak bu iddia sosyal medyada büyük yankı oluşturmuş durumda. Beşiktaş taraftarları, bu olası transferi olumlu karşılarken, tecrübeli futbolcunun orta sahada takıma güç katacağını savundu. Fenerbahçe taraftarları ise bu iddiaya sert tepki göstererek, ezeli rakibe transferin "kabul edilemez" olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe'de bu sezon 12 maça çıkan İrfan, gol ya da asist katkısı yapamadı.

Fenerbahçe’de Flaş İrfan Can ve Cenk Kararı!Fenerbahçe’de Flaş İrfan Can ve Cenk Kararı!Spor
Sadettin Saran'dan Beklenmedik Karar: Fenerbahçe Kulübü Resmen AçıkladıSadettin Saran'dan Beklenmedik Karar: Fenerbahçe Kulübü Resmen AçıkladıSpor

