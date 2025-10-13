Fenerbahçe Başkanlığını Kaybederken Bile Böyle Değildi! Ali Koç’u Daha Önce Hiç Böyle Görmediniz: Gözünü Kırpmadan İzledi

Fenerbahçe başkanlığını kaybeden Ali Koç, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun oğlunun düğününe katıldı. Düğünde sahnede yapılan dans ise Koç’u hipnoz etti. Gözünü kırpmadan izledi. Fenerbahçe başkanlığını kaybederken bile böyle değildi. İşte sosyal medyada gündem olan o anlar…

Fenerbahçe Başkanlığını Kaybederken Bile Böyle Değildi! Ali Koç’u Daha Önce Hiç Böyle Görmediniz: Gözünü Kırpmadan İzledi
Sadettin Saran’a 7 yıllık başkanlığını devreden Ali Koç, İstanbul spor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun oğlunun düğününe katıldı. Koç'un, düğünde sahne alan horon ekibini ayakta gözlerini kırpmadan izlemesi sosyal medyada gündem oldu.

EN MUTLU GÜNLERİNDE YANLARINDA OLDU

Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Koç, İstanbul spor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun oğlunun düğününe katıldı. Koç’un düğündeki tavırları ise gündem oldu.

Gözünü kırpmadan sahneyi izledi

AYAKTA GÖZLERİNİ KIRPMADAN İZLEDİ! SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Düğün sırasında sahneye çıkan horon ekibi, coşkulu danslarıyla Ali Koç’u hipnoz etti. Koç'un, gösteriyi ayakta ve büyük bir ilgiyle izlemesi dikkat çekti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kullanıcılar tarafından "Ali Koç'un keyifli anları" başlığıyla paylaşıldı.

Koç'un bu anları binlerce beğeni toplarken, bazı kullanıcılar "Ali Koç horona katılmaya az kalmış" şeklinde esprili yorumlarda bulundu.

