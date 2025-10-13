Bu Hamlesi Başına Büyük Bela Olacak! Milli Takım Kampından İzinsiz Ayrılan Berke’ye Dev Ceza

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bulgaristan maçı sonrası A Milli Takım kampından izinsiz ayrılan Berke Özer, gündemdeki yerini koyuyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, "Milli Takım formasını taşımanın sorumluluğu ve değeri her şeyin üzerindedir. A Millî Takımımız, bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil eden bir bütündür. Disiplin, saygı ve takım ruhu asla vazgeçemeyeceğimiz temel ilkelerimizdir" denildi.

TFF RESMEN AÇIKLADI: ‘BİR DAHA A MİLLİ TAKIM’A ÇAPRILMAYACAK’

TFF, bu davranışın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, Berke Özer'in bir daha A Milli Takım'a çağrılmayacağını belirtti.

‘İZİN SAHİLİNDE KAMPTAN AYRILDIM’

TFF'nin açıklamasının ardından genç kaleci Berke Özer, Instagram hesabından detaylı bir açıklama yaptı. Özer, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"A Milli Takım kampına katılmadan önce yaşadığım ağrılarımı teknik ekiple paylaşmıştım. Maç kadrosunda yer almayacaksam süreci tedaviyle geçirmemin daha doğru olacağını söyledim. Ancak çağrılınca her zamanki gibi gururla kampa katıldım. Maç kadrosunu görünce yapılan konuşmaların anlamını yitirdiğini hissettim. Takımın moralini etkilememek için maç sonrası teknik ekiple konuştum ve 'izin dahilinde' kamptan ayrıldım."

1 YILA KADAR MEN CEZASI ALABİLİR

Gelişmelerin ışığında Berke Özer'in durumu şimdi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) gündeminde. Futbol Disiplin Talimatı'na göre, "Haklı bir sebep olmaksızın milli müsabakalara katılmayan veya kampı terk eden futbolcular, 2 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men cezası" alabiliyor.

Berke Özer'e Büyük Şok! Dev Ceza Yolda

TFF'nin sert açıklaması ve Berke Özer'in savunmasının ardından gözler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun kararına çevrildi. Olası bir men cezası durumunda, hem milli forma hem de kulüp kariyeri açısından Berke Özer'i zorlu bir süreç bekliyor.

