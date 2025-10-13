Bu Hamlesi Başına Büyük Bela Olacak! Milli Takım Kampından İzinsiz Ayrılan Berke’ye Dev Ceza

Dünya Kupası Elemeleri’nde A Milli Takım, Bulgaristan’ı kendi sahasında 6-1 mağlup etti. Galibiyet sonrası genç kaleci Berke Özer, milli takım kampından izinsiz bir şekilde ayrılması büyük bir krize dönüştü. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan ilk açıklama gelirken, Özer yaptığı açıklamada "izin dahilinde ayrıldım" demişti. Yaşananların ardından Berke’nin alacağı ceza belli oldu. Bu hamlesine bin pişman olacak.

Son Güncelleme:
Bu Hamlesi Başına Büyük Bela Olacak! Milli Takım Kampından İzinsiz Ayrılan Berke’ye Dev Ceza
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bulgaristan maçı sonrası A Milli Takım kampından izinsiz ayrılan Berke Özer, gündemdeki yerini koyuyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, "Milli Takım formasını taşımanın sorumluluğu ve değeri her şeyin üzerindedir. A Millî Takımımız, bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil eden bir bütündür. Disiplin, saygı ve takım ruhu asla vazgeçemeyeceğimiz temel ilkelerimizdir" denildi.

TFF RESMEN AÇIKLADI: ‘BİR DAHA A MİLLİ TAKIM’A ÇAPRILMAYACAK’

TFF, bu davranışın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, Berke Özer'in bir daha A Milli Takım'a çağrılmayacağını belirtti.

Bu Hamlesi Başına Büyük Bela Olacak! Milli Takım Kampından İzinsiz Ayrılan Berke’ye Dev Ceza - Resim : 1

‘İZİN SAHİLİNDE KAMPTAN AYRILDIM’

TFF'nin açıklamasının ardından genç kaleci Berke Özer, Instagram hesabından detaylı bir açıklama yaptı. Özer, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"A Milli Takım kampına katılmadan önce yaşadığım ağrılarımı teknik ekiple paylaşmıştım. Maç kadrosunda yer almayacaksam süreci tedaviyle geçirmemin daha doğru olacağını söyledim. Ancak çağrılınca her zamanki gibi gururla kampa katıldım. Maç kadrosunu görünce yapılan konuşmaların anlamını yitirdiğini hissettim. Takımın moralini etkilememek için maç sonrası teknik ekiple konuştum ve 'izin dahilinde' kamptan ayrıldım."

1 YILA KADAR MEN CEZASI ALABİLİR

Gelişmelerin ışığında Berke Özer'in durumu şimdi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) gündeminde. Futbol Disiplin Talimatı'na göre, "Haklı bir sebep olmaksızın milli müsabakalara katılmayan veya kampı terk eden futbolcular, 2 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men cezası" alabiliyor.

Bu Hamlesi Başına Büyük Bela Olacak! Milli Takım Kampından İzinsiz Ayrılan Berke’ye Dev Ceza - Resim : 2
Berke Özer'e Büyük Şok! Dev Ceza Yolda

TFF'nin sert açıklaması ve Berke Özer'in savunmasının ardından gözler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun kararına çevrildi. Olası bir men cezası durumunda, hem milli forma hem de kulüp kariyeri açısından Berke Özer'i zorlu bir süreç bekliyor.

Nijerya’da Osimhen Krizi Patlak Verdi! Son Talepleri Galatasaray’ı Çıldırttı: Dursun Özbek Küplere BindiNijerya’da Osimhen Krizi Patlak Verdi! Son Talepleri Galatasaray’ı Çıldırttı: Dursun Özbek Küplere BindiSpor
Ergin Ataman Neye Uğradığını Şaşırdı! Olduğu Yerde Yığılıp KaldıErgin Ataman Neye Uğradığını Şaşırdı! Olduğu Yerde Yığılıp KaldıSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Türkiye Futbol Federasyonu spor
Son Güncelleme:
Başkan Arkasında! Dursun Özbek'ten İlkin Aydın'a Destek
Dursun Özbek'ten İlkin Aydın'a Destek
EYT'yi Kaçıranlar Dikkat! Uzman İsim Kademeli Emeklilik İçin Tarih Verdi
Kademeli Emeklilik İçin Tarih Verildi
Nijerya’da Osimhen Krizi Patlak Verdi! Son Talepleri Galatasaray’ı Çıldırttı: Dursun Özbek Küplere Bindi
Osimhen Krizi Patlak Verdi! Galatasaray'ı Çıldırtan Talep
ÇOK OKUNANLAR
Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor: Kapalıçarşı'da Gram 5700 Liraya Dayandı Gram Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor
Akit TV'de Tepki Çeken Diyalog! Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı
Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı
Ve Trump Tel Aviv'de! 'Savaş Bitti, Ateşkes Sürecek' İsrail Meclis Defterine Dikkat Çeken İfadeleri Yazdı Ve Trump Tel Aviv'de! 'Savaş Bitti, Ateşkes Sürecek'
Hem Milli Takımda Hem de Fenerbahçe’de Kadro Dışı Kalmıştı: İrfan Can Kahveci Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere Binecek Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere Binecek