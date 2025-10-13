Nijerya’da Osimhen Krizi Patlak Verdi! Son Talepleri Galatasaray’ı Çıldırttı: Dursun Özbek Küplere Bindi

Nijerya Milli Takımı’nda uçak kazası ile gündeme gelen Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen’le ilgili gelen son bilgi sarı-kırmızılı taraftarları çıldırttı. Toprak sahada antrenman yapması ve eski otobüslerle seyahat etmesi sosyal medyada tepkilere neden olurken, Nijerya Milli Takımı’nın son talebi Galatasaray yönetimini çıldırttı. Başkan Dursun Özbek küplere bindi. İşte Victor Osimhen haberinin detayları…

Son Güncelleme:
Nijerya’da Osimhen Krizi Patlak Verdi! Son Talepleri Galatasaray’ı Çıldırttı: Dursun Özbek Küplere Bindi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray’ın 75 milyon euroya transfer ettiği dünya starı Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı kampında uğradığı şartlarla gündemde. Son olarak uçak kazası geçiren Osimhen ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TOPRAK SAHADA ANTRENMAN YAPMASI BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Lesotho ve Benin maçları için milli takıma katılan 26 yaşındaki golcünün toprak sahada antrenman yapması sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Aynı zaman da seyahat ederken kullandıkları bakımsız otobüs gündem oldu. Bu görüntüler sonrası Nijerya Milli Takımı’ndan Galatasaray yönetimine flaş bir talep geldi.

Nijerya’da Osimhen Krizi Patlak Verdi! Son Talepleri Galatasaray’ı Çıldırttı: Dursun Özbek Küplere Bindi - Resim : 1
Bu görüntüler sarı-kırmızılı taraftarları çıldırttı

NİJERYA FEDERASYONU’NDAN FLAŞ TALEP

Federasyondan üst düzey bir yetkilinin, Galatasaray yönetimine "Osimhen'i sakatlık dışında bir daha oyundan almayın" dediği öğrenildi. Lesotho maçında 89. dakikada kenara alınan yıldız futbolcunun tepkisi üzerine bu kararın alındığı belirtildi.

Nijerya’da Osimhen Krizi Patlak Verdi! Son Talepleri Galatasaray’ı Çıldırttı: Dursun Özbek Küplere Bindi - Resim : 2

Galatasaray yönetimi, Osimhen'in milli takımda gördüğü fiziksel yük ve antrenman koşullarının oyuncunun sağlığını riske attığı görüşünde. Sarı-kırmızılılar, yıldız golcünün profesyonel bir ortamda çalıştırılması gerektiğini savunuyor ve bu konuda Nijerya Futbol Federasyonu ile iletişime geçmeye hazırlanıyor.

Galatasaray Taraftarı Bu Haberle Yıkılacak! Victor Osimhen’in Alacağı Ağır Cezayı Açıkladı: 4 Maç YokGalatasaray Taraftarı Bu Haberle Yıkılacak! Victor Osimhen’in Alacağı Ağır Cezayı Açıkladı: 4 Maç YokSpor
Hem Milli Takımda Hem de Fenerbahçe’de Kadro Dışı Kalmıştı: İrfan Can Kahveci Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere BinecekHem Milli Takımda Hem de Fenerbahçe’de Kadro Dışı Kalmıştı: İrfan Can Kahveci Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere BinecekSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Osimhen Galatasaray
Son Güncelleme:
Eyüpspor'da Orhan Ak Dönemi Eyüpspor'da Orhan Ak Dönemi
EYT'yi Kaçıranlar Dikkat! Uzman İsim Kademeli Emeklilik İçin Tarih Verdi Kademeli Emeklilik İçin Tarih Verildi
Adı Değişti Ama Kaderinden Kaçamadı: Türkiye’nin 77 Yıllık Ayakkabı Devi Konkordato İlan Etti Türkiye’nin 77 Yıllık Ayakkabı Devi Konkordato İlan Etti
Barış Alper Yılmaz Bilmecesi Son Bulunuyor! Maaşına Dev Zam Barış Alper Yılmaz Bilmecesi Son Bulunuyor! Maaşına Dev Zam
ÇOK OKUNANLAR
Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor: Kapalıçarşı'da Gram 5700 Liraya Dayandı Gram Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor
Akit TV'de Tepki Çeken Diyalog! Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı
Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı
Ve Trump Tel Aviv'de! 'Savaş Bitti, Ateşkes Sürecek' İsrail Meclis Defterine Dikkat Çeken İfadeleri Yazdı Ve Trump Tel Aviv'de! 'Savaş Bitti, Ateşkes Sürecek'
Hem Milli Takımda Hem de Fenerbahçe’de Kadro Dışı Kalmıştı: İrfan Can Kahveci Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere Binecek Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere Binecek