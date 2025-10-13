Nijerya’da Osimhen Krizi Patlak Verdi! Son Talepleri Galatasaray’ı Çıldırttı: Dursun Özbek Küplere Bindi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray’ın 75 milyon euroya transfer ettiği dünya starı Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı kampında uğradığı şartlarla gündemde. Son olarak uçak kazası geçiren Osimhen ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TOPRAK SAHADA ANTRENMAN YAPMASI BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Lesotho ve Benin maçları için milli takıma katılan 26 yaşındaki golcünün toprak sahada antrenman yapması sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Aynı zaman da seyahat ederken kullandıkları bakımsız otobüs gündem oldu. Bu görüntüler sonrası Nijerya Milli Takımı’ndan Galatasaray yönetimine flaş bir talep geldi.

Bu görüntüler sarı-kırmızılı taraftarları çıldırttı

NİJERYA FEDERASYONU’NDAN FLAŞ TALEP

Federasyondan üst düzey bir yetkilinin, Galatasaray yönetimine "Osimhen'i sakatlık dışında bir daha oyundan almayın" dediği öğrenildi. Lesotho maçında 89. dakikada kenara alınan yıldız futbolcunun tepkisi üzerine bu kararın alındığı belirtildi.

Galatasaray yönetimi, Osimhen'in milli takımda gördüğü fiziksel yük ve antrenman koşullarının oyuncunun sağlığını riske attığı görüşünde. Sarı-kırmızılılar, yıldız golcünün profesyonel bir ortamda çalıştırılması gerektiğini savunuyor ve bu konuda Nijerya Futbol Federasyonu ile iletişime geçmeye hazırlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi