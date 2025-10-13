Nijerya’da Osimhen Krizi Patlak Verdi! Son Talepleri Galatasaray’ı Çıldırttı: Dursun Özbek Küplere Bindi
Nijerya Milli Takımı’nda uçak kazası ile gündeme gelen Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen’le ilgili gelen son bilgi sarı-kırmızılı taraftarları çıldırttı. Toprak sahada antrenman yapması ve eski otobüslerle seyahat etmesi sosyal medyada tepkilere neden olurken, Nijerya Milli Takımı’nın son talebi Galatasaray yönetimini çıldırttı. Başkan Dursun Özbek küplere bindi. İşte Victor Osimhen haberinin detayları…
Galatasaray’ın 75 milyon euroya transfer ettiği dünya starı Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı kampında uğradığı şartlarla gündemde. Son olarak uçak kazası geçiren Osimhen ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
TOPRAK SAHADA ANTRENMAN YAPMASI BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Lesotho ve Benin maçları için milli takıma katılan 26 yaşındaki golcünün toprak sahada antrenman yapması sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Aynı zaman da seyahat ederken kullandıkları bakımsız otobüs gündem oldu. Bu görüntüler sonrası Nijerya Milli Takımı’ndan Galatasaray yönetimine flaş bir talep geldi.
NİJERYA FEDERASYONU’NDAN FLAŞ TALEP
Federasyondan üst düzey bir yetkilinin, Galatasaray yönetimine "Osimhen'i sakatlık dışında bir daha oyundan almayın" dediği öğrenildi. Lesotho maçında 89. dakikada kenara alınan yıldız futbolcunun tepkisi üzerine bu kararın alındığı belirtildi.
Galatasaray yönetimi, Osimhen'in milli takımda gördüğü fiziksel yük ve antrenman koşullarının oyuncunun sağlığını riske attığı görüşünde. Sarı-kırmızılılar, yıldız golcünün profesyonel bir ortamda çalıştırılması gerektiğini savunuyor ve bu konuda Nijerya Futbol Federasyonu ile iletişime geçmeye hazırlanıyor.
