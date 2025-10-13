Eyüpspor'da Orhan Ak Dönemi

Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Selçuk Şahin'den boşalan göreve Orhan Ak getirildi.

Süper Lig ekibi Eyüpspor’da teknik direktör Selçuk Şahin’den boşalan koltuğu getirilen isim belli oldu.

Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Orhan Ak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız konuya ilişkin açıklamasında "Teknik Direktör Orhan AK ile prensipte önümüz’deki 3 yıl için anlaşma sağladık. Resmi imzalar bugün saat 16:00 da Kemerburgaz Eyüpspor tesislerimiz’de basına açık bir şekilde gerçekleştirilecektir. Her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Eyüpspor Süper Lig
