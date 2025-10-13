Eyüpspor'da Orhan Ak Dönemi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig ekibi Eyüpspor’da teknik direktör Selçuk Şahin’den boşalan koltuğu getirilen isim belli oldu.

Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Orhan Ak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız konuya ilişkin açıklamasında "Teknik Direktör Orhan AK ile prensipte önümüz’deki 3 yıl için anlaşma sağladık. Resmi imzalar bugün saat 16:00 da Kemerburgaz Eyüpspor tesislerimiz’de basına açık bir şekilde gerçekleştirilecektir. Her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi