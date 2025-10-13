Barış Alper Yılmaz Bilmecesi Son Bulunuyor! Maaşına Dev Zam

Galatasaray'da bir süredir performansıyla eleştirilerin odağı olan Barış Alper Yılmaz'a yeni sözleşme teklifi yapıldı. Milli yıldızın maaşının ciddi oranda artırılacağı öğrenildi.

Galatasaray’da yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi NEOM’dan gelen astronomik teklifin ardından Barış Alper Yılmaz bilmecesi yaşanırken, milli yıldız takımdan ayrılmayı kafasına koymuş ancak daha sonra maaşında iyileştirilme yapılacağının kendisine söylenmesinin ardından takımda kalmıştı.

Barış Alper Yılmaz, performansıyla takımın en çok eleştirilen isimleri arasında yer alırken, söz konusu maaş artışının Barış Alper’in motivasyonunu ve kulübe bağlılığını artırmak için yapılacağı bildirildi.

Barış Alper'e NEOM'dan gelen astronomik teklif aklını karıştırmıştı.

Barış Alper Yılmaz’a önerilen yeni sözleşme kontratın süresini uzatmazken, 2028’e kadar geçerli olan anlaşma, maaş ve primlerde ciddi bir iyileştirmeyi içerdi.

Geçen sezon 100 milyon TL kazanan Barış Alper’in yeni maaşının 150 milyon TL’ye yükseldiği kaydedilirken, performans ve maç sayısına göre bu rakamın 200 milyon TL’ye çıkabileceği öne sürüldü.

