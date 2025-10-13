Türkiye'nin Rakibi Gürcistan

Türkiye A Milli Futbol Takımı yarın Kocaeli'de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 21.45'te başlayacak.

Türkiye'nin Rakibi Gürcistan
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Türkiye A Milli Futbol takımı yarın Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 21.45’te başlayacak.

Karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonundan hakem Radu Petrescu düdük çalacak. Petrescu'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Andrei Chivulete olacak.

Türkiye, E Grubu'ndaki dördüncü maçlar öncesinde 6 puanla 2., Gürcistan ise 3 puanla 3. sırada yer alıyor. Grupta 3'te 3 yapan İspanya 9 puanla ilk sıranın sahibi olurken, puanı bulunmayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor.

Milli takım, ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 yendi, Konya'da İspanya'ya 6-0 mağlup oldu ve üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1'le geçti. Türkiye'ye evinde kaybeden Gürcistan, Bulgaristan'ı ise 3-0 yendi. Gürcüler, son maçında deplasmanda İspanya'ya 2-0 mağlup oldu.

Grubun diğer maçında yarın aynı saatte İspanya, Bulgaristan'ı konuk edecek.

