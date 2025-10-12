Bulgaristan Galibiyetimizi Yediremediler! Almanlardan TFF'ye Tehdit Mesajı: Bir Daha Göndermeyiz

Dünya Kupası Elemeleri'nde dün akşam A Milli Takımı'mız Bulgaristan'ı 6-1'lik skorla yendi. Karşılaşma sonrasında Eintracht Frankfurt yöneticileri, TFF'ye mesaj gönderip Can Uzun'un daha fazla süre almamasına tepki gösterdi. İşte TFF ile Alman yöneticileri tarafından yaşanan gerilimin perde arkası...

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki 3. maçında Bulgaristan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'mız sahadan 6-1'lik skorla ayrıldı. Karşılaşma sonrası Can Uzun ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

ALMANLARDAN TFF'YE TEHDİT MESAJI: 'BİR DAHA GÖNDERMEYİZ'

Alman basınında çıkan haberlere göre; Eintracht Frankfurt yöneticileri TFF ile bir görüşme gerçekleştirdi. Can Uzun'un milli maçlarda az süre almasını eleştiren Alman yöneticiler, yeterince süre bulamaması halinde oyuncuyu bir daha yollamayacaklarını belirttiler.

MONTELLA DAHA ÖNCE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

A Milli Takım teknik direktörü Montella ise Can Uzun hakkında daha öncesinde şu açıklamayı yapmıştı:

"Hikaye oluşturmayı çok seviyorsunuz, Can Uzun ikinci ligde oynarken milli takıma almaya başlamıştım, genç yetenekli futbolcularımız gol attıklarında tabii ki çok mutlu olacağım, sıkı bir takipteyiz"

