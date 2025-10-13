UEFA'dan Türk Hakem Oğuzhan Çakır'a Görev

FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, 14 Ekim Salı günü İsveç ve Polonya arasında oynanacak U-21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu maçının hakemi olarak atandı.

UEFA'dan Türk Hakem Oğuzhan Çakır'a Görev
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, UEFA tarafından U-21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda 14 Ekim Salı günü İsveç ve Polonya arasında oynanacak maçta görevlendirildi.

İsveç'in Jönköping şehrindeki Stadsparkvallen Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mehmet Salih Mazlum üstlenecek.

UEFA'dan Türk Hakem Oğuzhan Çakır'a Görev - Resim : 1

Karşılaşmada Ali Yılmaz 4. hakem olarak görev yapacak.

Fenerbahçe’de Deprem Üstüne Deprem! Bir Yıldız Daha Kadro Dışı Kalacak: Taraftarlar İsyan Ateşini YaktıFenerbahçe’de Deprem Üstüne Deprem! Bir Yıldız Daha Kadro Dışı Kalacak: Taraftarlar İsyan Ateşini YaktıSpor
Hem Milli Takımda Hem de Fenerbahçe’de Kadro Dışı Kalmıştı: İrfan Can Kahveci Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere BinecekHem Milli Takımda Hem de Fenerbahçe’de Kadro Dışı Kalmıştı: İrfan Can Kahveci Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere BinecekSpor
Fenerbahçe, Beşiktaş’ın Gözden Çıkardığı Yıldıza Talip OlduFenerbahçe, Beşiktaş’ın Gözden Çıkardığı Yıldıza Talip OlduSpor

Kaynak: İHA

Etiketler
UEFA Hakem
Ve Sürpriz Yasa Meclis'te! Z Kuşağına Erken Emeklilik Talebi: Dilekçe Resmen Verildi!
Erken Emeklilik Talebi! Meclis'e Dilekçe Verildi
Galatasaray Taraftarı Bu Haberle Yıkılacak! Victor Osimhen’in Alacağı Ağır Cezayı Açıkladı: 4 Maç Yok
Büyük Şok! Alacağı Ağır Cezayı Açıkladı
Fenerbahçe’de Deprem Üstüne Deprem! Bir Yıldız Daha Kadro Dışı Kalacak: Taraftarlar İsyan Ateşini Yaktı
Fenerbahçe’de Deprem! Bir Yıldız Daha Kadro Dışı Kalacak
ÇOK OKUNANLAR
Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor: Kapalıçarşı'da Gram 5700 Liraya Dayandı Gram Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor
Akit TV'de Tepki Çeken Diyalog! Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı
Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı
Ve Trump Tel Aviv'de! 'Savaş Bitti, Ateşkes Sürecek' İsrail Meclis Defterine Dikkat Çeken İfadeleri Yazdı Ve Trump Tel Aviv'de! 'Savaş Bitti, Ateşkes Sürecek'
Hem Milli Takımda Hem de Fenerbahçe’de Kadro Dışı Kalmıştı: İrfan Can Kahveci Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere Binecek Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere Binecek