Fenerbahçe’de Deprem Üstüne Deprem! Bir Yıldız Daha Kadro Dışı Kalacak: Taraftarlar İsyan Ateşini Yaktı

Süper Lig devi Fenerbahçe’de milli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun flaş bir kararla kadro dışı kalmıştı. Alınan karar sonrası sarı-lacivertli taraftarlar Mert Hakan Yandaş'ın da kadro dışı bırakılması gerektiğini belirtti ve sosyal medyadan binlerce paylaşım yağdırmaya başladı.

İKİ MİLLİ YILDIZ KADRO DIŞI BIRAKILDI

Süper Lig devi Fenerbahçe, milli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, ”Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır.” sözleri sarf edildi.

2 milli yıldız kadro dışı bırakıldı

MERT HAKAN YANDAŞ’A BÜYÜK TEPKİ: ‘ARTIK SIRA ONDA’

Sarı-lacivertli ekipten alınan bu kadar büyük yankı oluştururken taraftarlar sürpriz bir hamle geldi. Taraftarlar, aylardır forma giymeyen ve saha dışındaki hareketleriyle gündemde olan Mert Hakan Yandaş'ın da kadro dışı kalması gerektiği yönünde binlerce paylaşım yaptı.

'Sıra Mert Hakan'da!'

"Sıra Mert Hakan'da", "Disiplin herkese eşit uygulanmalı" ve "Formasını hak eden oynasın" şeklindeki yorumlar, sosyal medyada gündem oldu. Gözler ise Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın nasıl bir karar vereceğine çevrilmiş durumda.

