Fenerbahçe’de Deprem Üstüne Deprem! Bir Yıldız Daha Kadro Dışı Kalacak: Taraftarlar İsyan Ateşini Yaktı

Fenerbahçe’de dünden bu yana sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Son olarak sarı-lacivertli ekipte, milli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakılmıştı. Bu karar büyük yankı oluştururken sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Fenerbahçe’de deprem üstüne deprem. Bir yıldız daha kadro dışı bırakılacak. Taraftarlar o ismi topa tutmaya başladı. Sosyal medyadan binlerce paylaşım ve tepki mesajları yağmaya başlanırken gözler Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’a çevrildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe’de milli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun flaş bir kararla kadro dışı kalmıştı. Alınan karar sonrası sarı-lacivertli taraftarlar Mert Hakan Yandaş'ın da kadro dışı bırakılması gerektiğini belirtti ve sosyal medyadan binlerce paylaşım yağdırmaya başladı.

İKİ MİLLİ YILDIZ KADRO DIŞI BIRAKILDI

Süper Lig devi Fenerbahçe, milli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, ”Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır.” sözleri sarf edildi.

MERT HAKAN YANDAŞ’A BÜYÜK TEPKİ: ‘ARTIK SIRA ONDA’

Sarı-lacivertli ekipten alınan bu kadar büyük yankı oluştururken taraftarlar sürpriz bir hamle geldi. Taraftarlar, aylardır forma giymeyen ve saha dışındaki hareketleriyle gündemde olan Mert Hakan Yandaş'ın da kadro dışı kalması gerektiği yönünde binlerce paylaşım yaptı.

"Sıra Mert Hakan'da", "Disiplin herkese eşit uygulanmalı" ve "Formasını hak eden oynasın" şeklindeki yorumlar, sosyal medyada gündem oldu. Gözler ise Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın nasıl bir karar vereceğine çevrilmiş durumda.

