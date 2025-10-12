Fenerbahçe, Beşiktaş’ın Gözden Çıkardığı Yıldıza Talip Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş’ta sakatlığı nedeniyle beklentilerin uzağında kalan Brezilyalı stoper Gabriel Paulista için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Bbir türlü istikrar yakalayamayan tecrübeli oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın’ın planlarında yer almıyor. ESPN’nin haberine göre, Fenerbahçe ve Corinthians, Beşiktaş’la yollarını ayırması beklenen Paulista’nın durumunu yakından izliyor. Haberde, oyuncunun takımdan ayrılması halinde iki kulübün de transfer için devreye gireceği belirtildi.

Gabriel Paulista

Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid’den bonservissiz olarak transfer edilen 33 yaşındaki stoper, siyah-beyazlı forma altında çıktığı 36 maçta 1 gol ve 3 asist kaydetti. Bu sezon ise yalnızca iki maçta görev alan Paulista’nın, devre arasında takımdan ayrılması güçlü ihtimaller arasında gösteriliyor.

Kaynak: Cumhuriyet