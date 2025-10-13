Galatasaray Taraftarı Bu Haberle Yıkılacak! Victor Osimhen’in Alacağı Ağır Cezayı Açıkladı: 4 Maç Yok

Son dönemde gösterdiği agresif tavırlarıyla dikkat çeken Victor Osimhen, taraftarların gündeminde. Son olarak eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Nijeryalı yıldız ile ilgili bomba bir iddiayı gündeme getirdi. Çakar, Osimhen’in o tavrından dolayı 4-5 maç ceza alabileceğini öne sürdü. İşte Victor Osimhen haberinin detayları…

Süper Lig’de milli ara devam ederken eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar’dan Galatasaray cephesi için flaş bir iddia gündeme getirildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu haberle yıkılacak.

AHMET ÇAKAR AÇIKLADI: ‘4-5 MAÇ CEZA ALABİLİR’

Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’in agresif tavırlarına değinen Ahmet Çakar, yıldız golcünün 4-5 maç ceza alabileceğini belirterek, "Victor Osimhen bir Galatasaray efsanesi olma yolunda. Büyük paraları reddetti ve aidiyet gösterdi. Ancak Osimhen böyle agresif davranmaya devam ederse bir anda olmadık hareket yapar ve 4-5 maç ceza alır" uyarısında bulundu.

‘EĞER YENİLSEYDİ BÜYÜK TEPKİ ALIRDI’

Liverpool-Galatasaray karşılaşmasına değinen Çakar, "Okan Buruk direkten döndü. Liverpool galibiyetiyle yerini sağlamlaştırdı. Derbi puanı ise çok iyi. Efsane Fatih Terim'den bile daha iyi. Okan Buruk için kritik nokta Avrupa'da başarıdır. Büyük hoca olmak istiyorsa Avrupa karnesini düzeltmeli. Eğer Liverpool'a yenilseydi büyük tepki alırdı" yorumunda bulundu.

SÜPER LİG’DE KİM ŞAMPİYON OLACAK?

Galatasaray’ın şampiyon olacağını vurgulayan Ahmet Çakar, "Galatasaray, zaten şampiyon olacağını biliyor. Ben de öyle düşünüyorum. Alışmış kudurmuştan beterdir. Artık taraftar daha iyisini istiyor” diyerek sözlerini noktaladı.

