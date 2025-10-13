Ergin Ataman Neye Uğradığını Şaşırdı! Olduğu Yerde Yığılıp Kaldı

Yunanistan Basketbol Ligi'nde beklenen derbi gerçekleşti. Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos, Olimpiakos'a mağlup oldu. Aldığı sonuçla yıkılan Ataman, oyuncularını karşısına alıp açtı ağzını yumdu gözünü.

Son Güncelleme:
Ergin Ataman Neye Uğradığını Şaşırdı! Olduğu Yerde Yığılıp Kaldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Basketbol Ligi'nde Olimpiakos'a deplasmanda 90-86 yenildi. Alınan yenilgi sonrası deneyimli teknik isim yıkıldı.

ERGİN ATAMAN’IN TAKIMI DERBİDE MAĞLUP OLDU

Panathinaikos’ta Kendrich Nunn'un sakatlığı takıma ağır darbe vurdu. Ergin Ataman'ın takımına Shorts'ın 19 sayısı yetmedi. Cedi Osman 8 sayıda kalırken, maçın yıldızı Olimpiakos'tan Vezenov oldu. Vezenov, 22 sayı yaptı.

‘BÖYLE MAÇLARI KAZANMAK İÇİN BAZI OYUNCULARIN SORUMLULUK ALMASI GEREKLİ’

Alınan derbi mağlubiyeti sonrası Ergin Ataman, takımını karşısını alıp konuşma yaptı. Nunn'un yokluğunun kendisini şaşırttığını belirten Atama, şu ifadeleri kullandı:

"Olympiakos’un iki çok önemli oyuncusu Fournier ve Walkup yoktu. Bizim ise birimiz eksikti. Bu açıdan bir avantajımız vardı. Nunn’un yokluğu beni şaşırttı çünkü sabah bana dizinde ağrı hissettiğini ve riske girmek istemediğini söylediler, bu yüzden onu kadrodan çıkardık. Ama takım sadece Nunn’dan ibaret değil, böyle maçları kazanabilmek için diğer oyuncuların da sorumluluk alması gerekiyor.

Ergin Ataman Neye Uğradığını Şaşırdı! Olduğu Yerde Yığılıp Kaldı - Resim : 1
Ergin Ataman derbi mağlubiyeti sonrası ateş püskürdü

Her iki takım da elinden geleni yaptı, maç tamamen mücadeleyle doluydu. Bizim açımızdan kalite olarak iyi bir maç değildi. Bazı oyuncularımızdan beklenen performansı alamadık. Osman, Grant, Mitoglou ve Rogkavopoulos’un birçok boş şutu kaçırdık. Ayrıca son dakikada skor 86-84 iken Sloukas’ın kritik şutunda da isabet bulamadık. Olympiakos’u tebrik ederim, kazandılar. Bizim de fırsatımız vardı. Tek olumlu şey, farkın yalnızca 4 sayı olması; bu farkı kendi sahamızda kapatabiliriz. Ancak galibiyet için birçok fırsatı değerlendiremedik.”

Galatasaray Taraftarı Bu Haberle Yıkılacak! Victor Osimhen’in Alacağı Ağır Cezayı Açıkladı: 4 Maç YokGalatasaray Taraftarı Bu Haberle Yıkılacak! Victor Osimhen’in Alacağı Ağır Cezayı Açıkladı: 4 Maç YokSpor
Hem Milli Takımda Hem de Fenerbahçe’de Kadro Dışı Kalmıştı: İrfan Can Kahveci Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere BinecekHem Milli Takımda Hem de Fenerbahçe’de Kadro Dışı Kalmıştı: İrfan Can Kahveci Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere BinecekSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ergin Ataman Basketbol
Son Güncelleme:
UEFA'dan Türk Hakem Oğuzhan Çakır'a Görev UEFA'dan Türk Hakem Oğuzhan Çakır'a Görev
Galatasaray Taraftarı Bu Haberle Yıkılacak! Victor Osimhen’in Alacağı Ağır Cezayı Açıkladı: 4 Maç Yok Büyük Şok! Alacağı Ağır Cezayı Açıkladı
Nijerya’da Osimhen Krizi Patlak Verdi! Son Talepleri Galatasaray’ı Çıldırttı: Dursun Özbek Küplere Bindi Osimhen Krizi Patlak Verdi! Galatasaray'ı Çıldırtan Talep
EYT'yi Kaçıranlar Dikkat! Uzman İsim Kademeli Emeklilik İçin Tarih Verdi Kademeli Emeklilik İçin Tarih Verildi
ÇOK OKUNANLAR
Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor: Kapalıçarşı'da Gram 5700 Liraya Dayandı Gram Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor
Akit TV'de Tepki Çeken Diyalog! Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı
Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı
Ve Trump Tel Aviv'de! 'Savaş Bitti, Ateşkes Sürecek' İsrail Meclis Defterine Dikkat Çeken İfadeleri Yazdı Ve Trump Tel Aviv'de! 'Savaş Bitti, Ateşkes Sürecek'
Hem Milli Takımda Hem de Fenerbahçe’de Kadro Dışı Kalmıştı: İrfan Can Kahveci Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere Binecek Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere Binecek