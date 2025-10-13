Ergin Ataman Neye Uğradığını Şaşırdı! Olduğu Yerde Yığılıp Kaldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Basketbol Ligi'nde Olimpiakos'a deplasmanda 90-86 yenildi. Alınan yenilgi sonrası deneyimli teknik isim yıkıldı.

ERGİN ATAMAN’IN TAKIMI DERBİDE MAĞLUP OLDU

Panathinaikos’ta Kendrich Nunn'un sakatlığı takıma ağır darbe vurdu. Ergin Ataman'ın takımına Shorts'ın 19 sayısı yetmedi. Cedi Osman 8 sayıda kalırken, maçın yıldızı Olimpiakos'tan Vezenov oldu. Vezenov, 22 sayı yaptı.

‘BÖYLE MAÇLARI KAZANMAK İÇİN BAZI OYUNCULARIN SORUMLULUK ALMASI GEREKLİ’

Alınan derbi mağlubiyeti sonrası Ergin Ataman, takımını karşısını alıp konuşma yaptı. Nunn'un yokluğunun kendisini şaşırttığını belirten Atama, şu ifadeleri kullandı:

"Olympiakos’un iki çok önemli oyuncusu Fournier ve Walkup yoktu. Bizim ise birimiz eksikti. Bu açıdan bir avantajımız vardı. Nunn’un yokluğu beni şaşırttı çünkü sabah bana dizinde ağrı hissettiğini ve riske girmek istemediğini söylediler, bu yüzden onu kadrodan çıkardık. Ama takım sadece Nunn’dan ibaret değil, böyle maçları kazanabilmek için diğer oyuncuların da sorumluluk alması gerekiyor.

Her iki takım da elinden geleni yaptı, maç tamamen mücadeleyle doluydu. Bizim açımızdan kalite olarak iyi bir maç değildi. Bazı oyuncularımızdan beklenen performansı alamadık. Osman, Grant, Mitoglou ve Rogkavopoulos’un birçok boş şutu kaçırdık. Ayrıca son dakikada skor 86-84 iken Sloukas’ın kritik şutunda da isabet bulamadık. Olympiakos’u tebrik ederim, kazandılar. Bizim de fırsatımız vardı. Tek olumlu şey, farkın yalnızca 4 sayı olması; bu farkı kendi sahamızda kapatabiliriz. Ancak galibiyet için birçok fırsatı değerlendiremedik.”

