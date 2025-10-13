Başkan Arkasında! Dursun Özbek'ten İlkin Aydın'a Destek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi 2025-2026 sezonunun ilk maçını Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Aydın Büyükşehir Belediyespor'a karşı dün akşam oynadı. Sarı-kırmızılıları izleyenler arasında Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray'da forma giyen futbolcu Lucas Torreira da vardı.

Galatasaray Daikin oyuncuları

Ev sahibi Galatasaray Daikin, rakibini set vermeden 3-0'lık bir skorla mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer isimleri de sarı-kırmızılıların smaçörleri İlkin Aydın ve Myriam Sylla oldu. İki oyuncu da maçta 16 sayı kaydetti. Aydın Büyükşehir Belediyespor'un en çok sayı alan oyuncusu da pasör çaprazı Aleksandra Rasinska oldu. Oyuncu 19 sayı kaydetti.

KAPTAN TAKIMINA SETİ KAZANDIRDI

Maçı en heyecanlı anlarından biri, ikinci sette 24-19 skorda geride olan Galatasaray'ın arka arkaya 7 sayı alarak seti kazanması oldu. Set sonundaki 7 sayının 5'i de milli oyuncu İlkin Aydın'dan geldi. Bu geri dönüş karşısında tribünler ayağa kalkıp kaptana tezahüratlarda bulundu.

İlkin Aydın

ÖZBEK ÇİFTİNDEN TEBRİK

Diğer yandan sezonun ilk maçı öncesinde, oyuncuların soyunma odasına gidip başarı dileyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de maç sonrası kaptan İlkin Aydın'ı bizzat tebrik etti. Maçı izlediği tribüne milli smaçörü çağırıp elini sıkan ve tebriklerini ileten Başkan Özbek'in eşi Mesuda Özbek de İlkin Aydın'ı bizzat tebrik etti.

