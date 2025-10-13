Başkan Arkasında! Dursun Özbek'ten İlkin Aydın'a Destek

Sultanlar Ligi'nin yeni sezonundaki ilk maçını Aydın Büyükşehir Belediyespor ile oynayan Galatasaray Daikin, rakibini 3-0 mağlup etti. Maçtaki performansıyla övgü toplayan kaptan İlkin Aydın için tezahüratlar yükselirken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de oyuncuyu bizzat tebrik etti.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi 2025-2026 sezonunun ilk maçını Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Aydın Büyükşehir Belediyespor'a karşı dün akşam oynadı. Sarı-kırmızılıları izleyenler arasında Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray'da forma giyen futbolcu Lucas Torreira da vardı.

Başkan Arkasında! Dursun Özbek'ten İlkin Aydın'a Destek - Resim : 1
Galatasaray Daikin oyuncuları

Ev sahibi Galatasaray Daikin, rakibini set vermeden 3-0'lık bir skorla mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer isimleri de sarı-kırmızılıların smaçörleri İlkin Aydın ve Myriam Sylla oldu. İki oyuncu da maçta 16 sayı kaydetti. Aydın Büyükşehir Belediyespor'un en çok sayı alan oyuncusu da pasör çaprazı Aleksandra Rasinska oldu. Oyuncu 19 sayı kaydetti.

KAPTAN TAKIMINA SETİ KAZANDIRDI

Maçı en heyecanlı anlarından biri, ikinci sette 24-19 skorda geride olan Galatasaray'ın arka arkaya 7 sayı alarak seti kazanması oldu. Set sonundaki 7 sayının 5'i de milli oyuncu İlkin Aydın'dan geldi. Bu geri dönüş karşısında tribünler ayağa kalkıp kaptana tezahüratlarda bulundu.

Başkan Arkasında! Dursun Özbek'ten İlkin Aydın'a Destek - Resim : 2
İlkin Aydın

ÖZBEK ÇİFTİNDEN TEBRİK

Diğer yandan sezonun ilk maçı öncesinde, oyuncuların soyunma odasına gidip başarı dileyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de maç sonrası kaptan İlkin Aydın'ı bizzat tebrik etti. Maçı izlediği tribüne milli smaçörü çağırıp elini sıkan ve tebriklerini ileten Başkan Özbek'in eşi Mesuda Özbek de İlkin Aydın'ı bizzat tebrik etti.

Barış Alper Yılmaz Bilmecesi Son Bulunuyor! Maaşına Dev ZamBarış Alper Yılmaz Bilmecesi Son Bulunuyor! Maaşına Dev ZamSpor
Galatasaray Taraftarı Bu Haberle Yıkılacak! Victor Osimhen’in Alacağı Ağır Cezayı Açıkladı: 4 Maç YokGalatasaray Taraftarı Bu Haberle Yıkılacak! Victor Osimhen’in Alacağı Ağır Cezayı Açıkladı: 4 Maç YokSpor
Okan Buruk Napoli'nin Kalbini Söküp Alacak! Galatasaray Osimhen'den Sonra 27 Milyon Euroluk Yıldıza İmzayı AttırıyorOkan Buruk Napoli'nin Kalbini Söküp Alacak! Galatasaray Osimhen'den Sonra 27 Milyon Euroluk Yıldıza İmzayı AttırıyorSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İlkin Aydın Dursun Özbek Galatasaray
Son Güncelleme:
Eyüpspor'da Orhan Ak Dönemi Eyüpspor'da Orhan Ak Dönemi
Anne Babalar Dikkat! Meclis’e Sunuldu: Tüm Bebekler İçin Artık Ücretsiz Olacak Meclis'e Sunuldu! Tüm Bebekler İçin Artık Ücretsiz Olacak
Ve Sürpriz Yasa Meclis'te! Z Kuşağına Erken Emeklilik Talebi: Dilekçe Resmen Verildi! Erken Emeklilik Talebi! Meclis'e Dilekçe Verildi
Nijerya’da Osimhen Krizi Patlak Verdi! Son Talepleri Galatasaray’ı Çıldırttı: Dursun Özbek Küplere Bindi Osimhen Krizi Patlak Verdi! Galatasaray'ı Çıldırtan Talep
ÇOK OKUNANLAR
Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor: Kapalıçarşı'da Gram 5700 Liraya Dayandı Gram Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor
Akit TV'de Tepki Çeken Diyalog! Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı
Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı
Ve Trump Tel Aviv'de! 'Savaş Bitti, Ateşkes Sürecek' İsrail Meclis Defterine Dikkat Çeken İfadeleri Yazdı Ve Trump Tel Aviv'de! 'Savaş Bitti, Ateşkes Sürecek'
Hem Milli Takımda Hem de Fenerbahçe’de Kadro Dışı Kalmıştı: İrfan Can Kahveci Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere Binecek Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere Binecek