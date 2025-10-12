Okan Buruk Napoli'nin Kalbini Söküp Alacak! Galatasaray Osimhen'den Sonra 27 Milyon Euroluk Yıldıza İmzayı Attırıyor

Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar hızlandırıldı. Teknik direktör Okan Buruk'un talimatları doğrultusunda takıma ek takviyede bulunmak isteyen sarı-kırmızılı yönetimden bomba bir hamle geldi. Galatasaray, Victor Osimhen'in ardından Napoli'den bu kez takımın dinamosu olan yıldız için görüşmeler başladı. Dursun Özbek 27 milyon euroluk yıldızı kaptı getiriyor. İşte sürpriz transferin detayları...

Okan Buruk Napoli'nin Kalbini Söküp Alacak! Galatasaray Osimhen'den Sonra 27 Milyon Euroluk Yıldıza İmzayı Attırıyor
Süper Lig devi Galatasaray'da ara transfer dönemi için kollar sıvandı. Şampiyonlar Ligi hedefleri için kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, Victor Osimhen'in ardından Napoli'den bu kez takımın dinamosu Andre Frank Zambo Anguissa'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Teknik direktör Okan Buruk'un yıldız oyuncuyu ısrarla istediği kaydedildi.

DURSUN ÖZBEK OSIMHEN SONRASI NAPOLİ'NİN KALBİNİ SÖKÜP ALACAK

Ara transfer dönemi için hazırlıklara başlayan Galatasaray'da öncelikli hedef merkez orta saha. Bu doğrultuda yaz döneminde Napoli’den 75 milyon Euro’ya Victor Osimhen’i transfer eden Cim Bom, bu kez de Serie A devinin kapısını Anguissa için çalacak.

Okan Buruk Napoli'nin Kalbini Söküp Alacak! Galatasaray Osimhen'den Sonra 27 Milyon Euroluk Yıldıza İmzayı Attırıyor - Resim : 1
Galatasaray, Napoli'nin yıldızı için devrede

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 27 MİLYON EURO

29 yaşındaki Kamerunlu futbolcu 6 ve 8 numaralı pozisyonlarda oynayabiliyor, piyasa değeri ise 27 milyon Euro. Önümüzdeki dönemde hem Hakan hem de Anguissa için Sarı-Kırmızılı kulübün transfer girişimleri devam edecek.

Okan Buruk Napoli'nin Kalbini Söküp Alacak! Galatasaray Osimhen'den Sonra 27 Milyon Euroluk Yıldıza İmzayı Attırıyor - Resim : 2

Napoli'de 4 sezonu geride bırakan Zambo Anguissa, tüm kulvarlarda toplam 161 maça çıkarken 13 gol atıp 20 de asist üretti.

