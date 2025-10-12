Sadettin Saran'dan Beklenmedik Karar: Fenerbahçe Kulübü Resmen Açıkladı

Ali Koç'un 7 yıllık başkanlık sürecini sonlandıran Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu. Saran, milli ara sonrası basın toplantısı yapma kararı aldı. Resmen Fenerbahçe kulübü tarafından açıklandı. İşte son dakika Fenerbahçe haberinin detayları...

Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilerek Ali Koç’un 7 yıllık dönemini sona erdiren Sadettin Saran'dan sürpriz bir karar alındı. Sarı-lacivertliler resmen duyurdu.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamaya göre; Sadettin Saran, 15 Ekim Çarşamba günü gündeme dair bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda gündem değerlendirilmiş olacak.

Fenerbahçe kulübünden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Başkanımız Sadettin Saran, 15 Ekim Çarşamba günü saat 11.00'de, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gündeme dair bir basın toplantısı düzenleyecektir. Toplantıyı takip etmek isteyen basın mensupları, girişte kurum kimlik kartlarını ibraz ederek katılım sağlayabileceklerdir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Sadettin Saran, sabah saatlerinde yapılan bir diğer açıklama Sportif A.Ş. Başkanı oldu.

