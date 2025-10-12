Sadettin Saran'dan Beklenmedik Karar: Fenerbahçe Kulübü Resmen Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilerek Ali Koç’un 7 yıllık dönemini sona erdiren Sadettin Saran'dan sürpriz bir karar alındı. Sarı-lacivertliler resmen duyurdu.

SADETTİN SARAN'DAN BEKLENMEDİK KARAR

Fenerbahçe’den yapılan açıklamaya göre; Sadettin Saran, 15 Ekim Çarşamba günü gündeme dair bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda gündem değerlendirilmiş olacak.

FENERBAHÇE KULÜBÜ RESMEN DUYURDU

Fenerbahçe kulübünden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Başkanımız Sadettin Saran, 15 Ekim Çarşamba günü saat 11.00'de, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gündeme dair bir basın toplantısı düzenleyecektir. Toplantıyı takip etmek isteyen basın mensupları, girişte kurum kimlik kartlarını ibraz ederek katılım sağlayabileceklerdir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Sadettin Saran, sabah saatlerinde yapılan bir diğer açıklama Sportif A.Ş. Başkanı oldu.

