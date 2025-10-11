İsrail’e Norveç’te Tarihi Hezimet! Tribünlerde Filistin Rüzgarı

Norveç, Dünya Kupası Elemeleri’nde İsrail’i 5-0 mağlup etti. Ayrıca tribünler Filistin’e destek mesajlarıyla yankılandı.

Son Güncelleme:
İsrail’e Norveç’te Tarihi Hezimet! Tribünlerde Filistin Rüzgarı
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda Norveç, sahasında konuk ettiği İsrail’i 5-0 mağlup etti. Ullevaal Stadı’nda oynanan maçta Erling Haaland hat-trick yaparken, diğer goller Anan Khalaili’nin kendi kalesine ve Nachjmias’tan geldi.

FİLİSTİN İÇİN TEK YÜREK OLDULAR

Karşılaşmada futbol dışında tribünlerdeki mesajlar da geceye damga vurdu. Binlerce Norveçli taraftar, Filistin bayraklarıyla tribünleri doldururken, maç boyunca 'İsrail’e kırmızı kart' sloganları attı.

İsrail’e Norveç’te Tarihi Hezimet! Tribünlerde Filistin Rüzgarı - Resim : 1
İsrail'e kırmızı kart.

Norveç Futbol Federasyonu'nun ağustos ayında maçı tüm gelirinin Gazze'ye bağışlanacağını açıklamasıyla başlayan süreç, karşılaşma boyunca tribünleri dolduran binlerce futbolseverin Filistin'e destek vermesiyle devam etti.

Kaynak: Haber Merkezi

İsrail Norveç
