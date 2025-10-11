A Milliler Bulgaristan'da Tarih Yazdı! Sofya’da Gol Yağmuru

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. maçında deplasmanda Bulgaristan’ı 6-1 mağlup etti. Bu skor tarihe geçti. Genç yıldızlar Arda Güler ve Kenan Yıldız’ın öne çıktığı karşılaşmada Milliler, ikinci yarıda gol yağmuruna başladı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Maça hızlı başlayan Milliler, 11. dakikada Arda Güler’in klas golüyle öne geçti. Ancak Bulgaristan, 2 dakika sonra bu gole yanıt verdi. 13. dakikada Kirilov’un şutunun Zeki Çelik’e çarpmasıyla skora denge geldi: 1-1. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Karşılaşmada gol perdesini Arda Güler açtı.

İkinci yarıda A Milliler fırtına gibi esti. 49. dakikada savunma arkasına gönderilen topa koşan Kenan Yıldız, Popov’un panik yaparak kendi kalesine gol atmasına neden oldu: 2-1

KENAN YILDIZ ŞOV YAPTI

Kenan Yıldız bunun ardından sahneye çıktı. 51. dakikada ceza sahasında sert bir vuruşla farkı ikiye çıkardı. Sadece 5 dakika sonra, yani 56. dakikada Kenan, rakibini çalımlayıp skoru 4-1 yaptı.

Kenan Yıldız, 5 dakika arayla attığı 2 golle Bulgaristan'ın toparlanma hayallerini yıktı.

65. dakikada Zeki Çelik, Arda Güler’in kornerinden gelen topu ağlarla buluşturdu. Maçın uzatma dakikalarında, 90+3’te İrfan Can Kahveci, bulduğu golle skoru ilan etti: 6-1.

İrfancan Kahveci, son dakikada attığı golle skoru belirledi.

SIRADA GÜRCİSTAN MAÇI VAR

A Milli Takım böylece puanını 6'ya çıkardı. Bulgaristan ise 3 maç sonunda puansız kaldı. Milliler 4. grup maçında 14 Ekim Salı günü Gürcistan'ı konuk edecek.

Kaynak: Haber Merkezi