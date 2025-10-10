Dünyanın En Değerli Milli Takımları Belli Oldu! Zirvenin Sahibini Görünce Çok Şaşıracaksınız: İşte A Milli Takım'ın Yeri…

A MİLLİ TAKIMIZDAN 82 MİLYON EUROLUK SIÇRAMA

Dünyada kadro değeri en yüksek kulüpler 2025'in ekim ayıyla birlikte belli oldu. A Milli Takım'ın değeri, geçtiğimiz yıl 349 milyon euro olarak gösterilirken bu sene ise 81 milyon euro'luk bir artış yaşandı.