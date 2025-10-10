Dünyanın En Değerli Milli Takımları Belli Oldu! Zirvenin Sahibini Görünce Çok Şaşıracaksınız: İşte A Milli Takım'ın Yeri…

FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesi dünyanın en yüksek kadro değerine sahip milli takımları açıklandı. E Grubu'nda Bulgaristan ve Gürcistan ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımımız 82 milyon Euroluk sıçrama yaparak sıralamasını güncelledi. Zirvenin lideri ise resmen el değiştirmiş oldu. Peki Milli takımımız listede kaçıncı sırada? İşte Türkiye'nin sırası...

Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız gibi isimlerin yer aldığı A Milli Futbol Takımımız, dünyanın en değerli milli takımlarında büyük bir sıçrama yaptı. Yayınlanan listede Türkiye’nin sırası resmen açıklandı.

A MİLLİ TAKIMIZDAN 82 MİLYON EUROLUK SIÇRAMA

Dünyada kadro değeri en yüksek kulüpler 2025'in ekim ayıyla birlikte belli oldu. A Milli Takım'ın değeri, geçtiğimiz yıl 349 milyon euro olarak gösterilirken bu sene ise 81 milyon euro'luk bir artış yaşandı.

İKİ BASAMAK BİRDEN YÜKSELDİ

İlk 10 sırada yer alamayan Türkiye, geçen sene 14. sırada bulunurken bu yıl 12. basamağa kadar yükseldi.

Peki listenin zirvesinde hangi takım bulunuyor? İşte en değerli milli takımlar;

20 – Kolombiya / 290,30 milyon Euro

19 - Senegal / 292,80 milyon Euro

18 – Nijerya / 293,20 milyon Euro

17 – ABD / 304,30 milyon Euro

16 – Hırvatistan / 307,80 milyon Euro

15 – Danimarka / 358,80 milyon Euro

14 – Fas / 395,80 milyon Euro

13 – Norveç / 428,90 milyon Euro

12 – TÜRKİYE / 430 milyon Euro

11 – İsveç / 459,90 milyon Euro

10 – Belçika / 492 milyon Euro

9 – Almanya / 770 milyon Euro

8 – Arjantin / 772,20 milyon Euro

7 – Hollanda / 778 milyon Euro

6 – İtalya / 822 milyon Euro

5 – Brezilya / 914,50 milyon Euro

4 – Portekiz / 954 milyon Euro

3 – İspanya / 996 milyon Euro

2 – İngiltere / 1,01 milyar Euro

1 – Fransa / 1,09 milyar Euro

