Dünyanın En Değerli Milli Takımları Belli Oldu! Zirvenin Sahibini Görünce Çok Şaşıracaksınız: İşte A Milli Takım'ın Yeri…
FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesi dünyanın en yüksek kadro değerine sahip milli takımları açıklandı. E Grubu'nda Bulgaristan ve Gürcistan ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımımız 82 milyon Euroluk sıçrama yaparak sıralamasını güncelledi. Zirvenin lideri ise resmen el değiştirmiş oldu. Peki Milli takımımız listede kaçıncı sırada? İşte Türkiye'nin sırası...
Kaynak: Haber Merkezi
Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız gibi isimlerin yer aldığı A Milli Futbol Takımımız, dünyanın en değerli milli takımlarında büyük bir sıçrama yaptı. Yayınlanan listede Türkiye’nin sırası resmen açıklandı.
A MİLLİ TAKIMIZDAN 82 MİLYON EUROLUK SIÇRAMA
Dünyada kadro değeri en yüksek kulüpler 2025'in ekim ayıyla birlikte belli oldu. A Milli Takım'ın değeri, geçtiğimiz yıl 349 milyon euro olarak gösterilirken bu sene ise 81 milyon euro'luk bir artış yaşandı.
İKİ BASAMAK BİRDEN YÜKSELDİ
İlk 10 sırada yer alamayan Türkiye, geçen sene 14. sırada bulunurken bu yıl 12. basamağa kadar yükseldi.
Peki listenin zirvesinde hangi takım bulunuyor? İşte en değerli milli takımlar;
20 – Kolombiya / 290,30 milyon Euro
19 - Senegal / 292,80 milyon Euro
18 – Nijerya / 293,20 milyon Euro
17 – ABD / 304,30 milyon Euro
16 – Hırvatistan / 307,80 milyon Euro
15 – Danimarka / 358,80 milyon Euro
14 – Fas / 395,80 milyon Euro
13 – Norveç / 428,90 milyon Euro
12 – TÜRKİYE / 430 milyon Euro
11 – İsveç / 459,90 milyon Euro
10 – Belçika / 492 milyon Euro
9 – Almanya / 770 milyon Euro
8 – Arjantin / 772,20 milyon Euro
7 – Hollanda / 778 milyon Euro
6 – İtalya / 822 milyon Euro
5 – Brezilya / 914,50 milyon Euro
4 – Portekiz / 954 milyon Euro
3 – İspanya / 996 milyon Euro
2 – İngiltere / 1,01 milyar Euro
1 – Fransa / 1,09 milyar Euro