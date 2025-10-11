Futbolcular Tesiste Rehin Kaldı... Nedeni Yürek Burktu!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Adanaspor, Fethiyespor deplasmanı öncesi Pelit Taşpınar Dinlenme Tesisi’nde beklenmedik bir sorunla karşılaştı. Mali krizle boğuşan Adanaspor, Fethiyespor deplasmanı için bu sabah yola çıktı. Başkan Ergin Göleli’nin ayarladığı otobüsle hareket eden kafileye, yemek ücretinin IBAN üzerinden ödeneceği iletilmişti. Ancak 3 bin 500 TL’lik faturayı ödeyecek kişiyle ulaşılamayınca futbolcular lokantada mahsur kaldı.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Ajansspor’dan Akın Ungan’ın haberine göre, durum teknik direktör Yeşilova’ya bildirildi ve Yeşilova, IBAN üzerinden ödemenin yapılmasını sağlayarak kafilenin rehin kalmasını önledi. Ancak deplasman hâlen belirsizliğini koruyor. Kafilede bulunan yardımcı antrenör Mesut Cömert’in, akşam yemeği ve konaklamanın organize edilmediğini gerekçe göstererek 20 oyuncunun sorumluluğunu almak istemediği ileri sürülüyor. Bu nedenle kafilenin geri dönme ihtimali bulunuyor. Adanaspor, ligde çıktığı 7 maçta da puan kazanamazken, -41 puanlı Yeni Malatyaspor’un üstünde 17. sırada yer alıyor.

