Premier Lig Ekibi Okan Buruk'un Peşinde!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u, Premier Lig'den bir ekibin istediği öğrenildi.

Son Güncelleme:
Premier Lig Ekibi Okan Buruk'un Peşinde!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’de milli ara devam ederken Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk’un maaşına zam yaptı. Buruk’un maaşı 120 milyon TL’den 190 milyon TL'ye çıkarıldı. Okan Buruk’a yapılan zamma ilişkin değerlendirmeden bulunan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, deneyimli teknik adama, Premier Lig’den teklif olduğunu belirtti: "Sezon sonunda hocanın kontratı bitiyor. Önümüzdeki haftalarda sözleşme uzatma görüşmeleri başlar. Kendisini bir Premier Lig takımı istiyor ama önceliği Galatasaray'da kalmak."

SİNGO DA TAKİP ALTINDA

Sabuncuoğlu, ayrıca sarı kırmızılı ekibin yeni yıldızlarından Wilfried Singo'ya ilişkin de "2 Premier Lig kulübü Singo'yu izleyecekler. Kısa vadede de stattan takip edecekler. Bu malumun ilanı. Zaten Monaco kariyerinde de izleniyordu" dedi.

Dursun Özbek’ten Beklenmedik Okan Buruk Kararı: Takımda Fırtınalar Kopacak! Yeni Zam Krizi YoldaDursun Özbek’ten Beklenmedik Okan Buruk Kararı: Takımda Fırtınalar Kopacak! Yeni Zam Krizi YoldaSpor

Mauro Icardi’nin Talebi Ağızları Açık Bıraktı! Okan Buruk Duyar Duymaz Anında ReddettiMauro Icardi’nin Talebi Ağızları Açık Bıraktı! Okan Buruk Duyar Duymaz Anında ReddettiSpor

Okan Buruk Dursun Özbek’e Talebini İletti! Galatasaray'dan Sürpriz Torreira KararıOkan Buruk Dursun Özbek’e Talebini İletti! Galatasaray'dan Sürpriz Torreira KararıSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Okan Buruk
Son Güncelleme:
'Doğal' Diye İçiliyor! Uzmandan Şok Uyarı! Kanser Riski Var 'Doğal' Diye İçiliyor! Uzmandan Şok Uyarı! Kanser Riski Var
Efsane Hakem Pierluigi Collina'dan Türk Takımları Hakkında Şaşırtıcı İtiraf: 'Benimle Hiç Maç Kaybetmediler' Efsane Hakem Pierluigi Collina'dan Türk Takımları Hakkında Şaşırtıcı İtiraf
Euroleague'de 3. Haftanın MVP'si Belli Oldu Euroleague'de 3. Haftanın MVP'si Belli Oldu
Beklenen İmza Atıldı! Kayserispor'un Yeni Teknik Direktörü Açıklandı: Acun Ilıcalı Detayı Gündem Oldu Kayserispor'a Acun Ilıcalı Piyangosu
ÇOK OKUNANLAR
Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu 'Don Vito' Yakalandı Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu Yakalandı
Beyaz Eşya Devinde Deprem: 2 Fabrikasını Birden Kapatıyor! 1.400 Kişi İşsiz Kalacak Beyaz Eşya Devinde Deprem: 2 Fabrikasını Birden Kapatıyor! 1.400 Kişi İşsiz Kalacak
Tuncer Bakırhan'dan Dikkat Çeken 'Anayasa' Çıkışı: 'Tek Kelime Etmedik' 'Tek Kelime Etmedik'
Dijital Kıyamet İçin Tarih Verildi! Bilgisayarlar, Telefonlar, Televizyonlar… Hepsi Çökecek Dijital Kıyamet İçin Tarih Verildi! Bilgisayarlar, Telefonlar, Televizyonlar… Hepsi Çökecek
Moskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor? Alman Basını Tüm Detayları Yazdı Moskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor?