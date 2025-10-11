Premier Lig Ekibi Okan Buruk'un Peşinde!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’de milli ara devam ederken Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk’un maaşına zam yaptı. Buruk’un maaşı 120 milyon TL’den 190 milyon TL'ye çıkarıldı. Okan Buruk’a yapılan zamma ilişkin değerlendirmeden bulunan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, deneyimli teknik adama, Premier Lig’den teklif olduğunu belirtti: "Sezon sonunda hocanın kontratı bitiyor. Önümüzdeki haftalarda sözleşme uzatma görüşmeleri başlar. Kendisini bir Premier Lig takımı istiyor ama önceliği Galatasaray'da kalmak."

SİNGO DA TAKİP ALTINDA

Sabuncuoğlu, ayrıca sarı kırmızılı ekibin yeni yıldızlarından Wilfried Singo'ya ilişkin de "2 Premier Lig kulübü Singo'yu izleyecekler. Kısa vadede de stattan takip edecekler. Bu malumun ilanı. Zaten Monaco kariyerinde de izleniyordu" dedi.

