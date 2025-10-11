Euroleague'de 3. Haftanın MVP'si Belli Oldu

Euroleague'de 3. haftanın MVP'si Yunan ekibi Olympiakos'ta forma giyen Sasha Vezenkov seçildi.

Euroleague'de 3. Haftanın MVP'si Belli Oldu
Euroleague'de 3. haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu (MVP) da Euroleague'in resmi internet sitesinden açıklandı.

Açıklamada, Yunan ekibi Olympiakos'un evinde Dubai Basketbol'u 86-67'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmada önemli performans sergileyen Sasha Vezenkov'un haftanın MVP'si seçildiği belirtildi. Vezenkov, müsabakada 25 sayı, 11 riabund, 1 asist, 1 blokla oynadı ve 34 verimlilik puanı aldı.

30 yaşındaki basketbolcu Euroleague kariyerinde 15. kez haftanın MVP'si oldu.

Kaynak: İHA

