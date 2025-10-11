Euroleague'de 3. Haftanın MVP'si Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Euroleague'de 3. haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu (MVP) da Euroleague'in resmi internet sitesinden açıklandı.

Açıklamada, Yunan ekibi Olympiakos'un evinde Dubai Basketbol'u 86-67'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmada önemli performans sergileyen Sasha Vezenkov'un haftanın MVP'si seçildiği belirtildi. Vezenkov, müsabakada 25 sayı, 11 riabund, 1 asist, 1 blokla oynadı ve 34 verimlilik puanı aldı.

30 yaşındaki basketbolcu Euroleague kariyerinde 15. kez haftanın MVP'si oldu.

Kaynak: İHA