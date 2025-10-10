Dursun Özbek’ten Beklenmedik Okan Buruk Kararı: Takımda Fırtınalar Kopacak! Yeni Zam Krizi Yolda
Galatasaray’da Beşiktaş derbisinin yankıları sürerken Başkan Dursun Özbek’ten teknik direktör Okan Buruk hakkında sürpriz bir karar alındı. Ortaya atılan iddialara göre Özbek, Okan Hoca ile yeni bir sözleşme hazırlığında. Takımda fırtınalar kopacak. Yeni zam krizi yolda. İşte son dakika Galatasaray haberinin detayları…
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Galatasaray’da gelecek yılın seçimleri için hazırlıklara şimdiden başlayan Dursun Özbek’ten sürpriz bir karar alındı. Teknik direktör Okan Buruk ile yeni bir sözleşme imzalanıyor. Yeni zam krizi yolda!
OKAN BURUK’A DEV ZAM! 195 MİLYON TL KAZANACAK
Başkan Dursun Özbek’in talimatına göre yönetim, 110 milyon TL kazanan Okan Buruk için 2+1 yıllık yeni bir sözleşme imzalamak istiyor. Bu anlaşmayla Buruk’un maaşı yaklaşık 195 milyon TL’ye denk gelen 4 milyon Euro seviyesine çıkarılacak.
TEK ŞART ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE BAŞARI
Yönetimin ikinci büyük hamlesi ise Şampiyonlar Ligi performansına bağlı. Eğer Galatasaray, Devler Ligi’nde bir üst tura çıkarsa, Okan Buruk’a 50 milyon Euro değerinde bir yıldız orta saha oyuncusu alınacak.
Peki Galatasaray hangi yıldız isimleri transfer listesine ekledi? İşte o isimler;
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: