Dursun Özbek’ten Beklenmedik Okan Buruk Kararı: Takımda Fırtınalar Kopacak! Yeni Zam Krizi Yolda

Galatasaray’da gelecek yılın seçimleri için hazırlıklara şimdiden başlayan Dursun Özbek’ten sürpriz bir karar alındı. Teknik direktör Okan Buruk ile yeni bir sözleşme imzalanıyor. Yeni zam krizi yolda!

OKAN BURUK’A DEV ZAM! 195 MİLYON TL KAZANACAK

Başkan Dursun Özbek’in talimatına göre yönetim, 110 milyon TL kazanan Okan Buruk için 2+1 yıllık yeni bir sözleşme imzalamak istiyor. Bu anlaşmayla Buruk’un maaşı yaklaşık 195 milyon TL’ye denk gelen 4 milyon Euro seviyesine çıkarılacak.

TEK ŞART ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE BAŞARI

Yönetimin ikinci büyük hamlesi ise Şampiyonlar Ligi performansına bağlı. Eğer Galatasaray, Devler Ligi’nde bir üst tura çıkarsa, Okan Buruk’a 50 milyon Euro değerinde bir yıldız orta saha oyuncusu alınacak.

Peki Galatasaray hangi yıldız isimleri transfer listesine ekledi? İşte o isimler;

Frank Anguissa - Napoli’nin dinamik Kamerunlu orta sahası

Quinten Timber - Feyenoord’un genç ve enerjik Hollandalı yıldızı.

Raphael Onyedika - Club Brugge forması giyen Nijeryalı yetenek.

