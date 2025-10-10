Fenerbahçe’de Kritik Zirve! Sadettin Saran ve Murat Ülker’den Sürpriz Görüşme

Fenerbahçe’de kritik zirve. Futbol A.Ş.'de başkanlığı bugün devralacak Sadettin Saran, Türkiye’nin en zengin iş insanı Murta Ülker’le bir araya gelerek görüşme gerçekleştirecek. İkili arasında birçok konun masaya yatırılması beklenirken öncelikli hedef Tedesco olacağı ifade edildi. İşte sürpriz görüşme öncesi aktarılan detaylar…

Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Kritik Zirve! Sadettin Saran ve Murat Ülker’den Sürpriz Görüşme
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’de tarihi zirve başlıyor. Ali Koç’un 7 yıllık başkanlığına son veren Sadettin Saran, bugün itibarıyla Futbol AŞ başkanlığını da resmen devralıyor. Aynı zamanda Saran, iş insanı Murat Ülker’le bir araya gelecek. Masada birçok konu yer alıyor.

FENERBAHÇE’DE TARİHİ GÜN

Futbol AŞ’de genel kurul yapılmadığı için, Ali Koç ve yönetimi görevlerini sürdürmeye devam ederken bugün tarihi bir gün yaşanacak. Ali Koç ve ekibi, istifalarını vererek buradan da tamamen ayrılacak. Sadettin Saran ve belirleyeceği isimler ise Koç'un yönetimi yerine Futbol AŞ’de de yönetim koltuğuna oturmuş olacak.

Fenerbahçe’de Kritik Zirve! Sadettin Saran ve Murat Ülker’den Sürpriz Görüşme - Resim : 1
Sadettin Saran ve yönetimi

SADETTİN SARAN VE MURAT ÜLKER’DEN SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Kulübün mali yapısını güçlendirmek adına önemli görüşmeler yapma hazırlığında olan Sadettin Saran, flaş bir hamleye adım atmaya hazırlanıyor. Sadettin Saran’ın, Türkiye’nin en zengin iş adamı Murat Ülker ile görüşeceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, bu iddialara şu sözlerle yanıt verdi:

“Sadettin Başkan bugün gelecek, görüşeceğiz. Ben futbolun ciddi bir iş olduğunu düşünüyorum”

Fenerbahçe’de Kritik Zirve! Sadettin Saran ve Murat Ülker’den Sürpriz Görüşme - Resim : 2

Murat Ülker, Forbes Türkiye’nin güncellediği 'En Zenginler' listesinde 5.4 milyar dolarlık servetiyle zirvedeki yerini korudu.

Okan Buruk’a Büyük Komplo! ‘Başın Çok Ağrır’ Diyerek Kurulan Tuzağı AçıkladıOkan Buruk’a Büyük Komplo! ‘Başın Çok Ağrır’ Diyerek Kurulan Tuzağı AçıkladıSpor
A Milli Takım’da Ajan Skandalı! Montella Apar Topar İptal EttiA Milli Takım’da Ajan Skandalı! Montella Apar Topar İptal EttiSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe Sadettin Saran Murat Ülker
Son Güncelleme:
A Milli Takım’da Ajan Skandalı! Montella Apar Topar İptal Etti A Milli Takım’da Ajan Skandalı
Okan Buruk’a Büyük Komplo! ‘Başın Çok Ağrır’ Diyerek Kurulan Tuzağı Açıkladı Okan Buruk’a Büyük Komplo! Resmen Açıkladı
Kiralık Evde Her Şey Sil Baştan! Artık Zorunlu, Bu Belge Yoksa Ceza Yağacak Kiralık Evde Yeni Dönem! Ceza Yağacak
Sadettin Saran İlk Transferini Yapıyor! Fenerbahçe 14 Milyon Euroluk Milli Yıldıza İmzayı Attırıyor: Hayırlı Uğurlu Olsun Sadettin Saran İlk Transferini Yapıyor!
ÇOK OKUNANLAR
Belediyelerin O Uygulaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kızdırdı, Talimatı Verdi: 'Çözüme Kavuşturun' Talimatı Verdi... 'Çözüme Kavuşturun'
'Ateş Çemberi'nde Art Arda İki Şiddetli Deprem! Peş Peşe Uyarılar Yapıldı: 'Yüksek Yerlere Çıkın' 'Ateş Çemberi'nde Art Arda İki Şiddetli Deprem! Peş Peşe Uyarılar Yapıldı
Rekor Serisi Bitti, Gram Altın Sert Düştü Rekor Serisi Bitti, Gram Altın Sert Düştü
Kiralık Evde Her Şey Sil Baştan! Artık Zorunlu, Bu Belge Yoksa Ceza Yağacak Kiralık Evde Yeni Dönem! Ceza Yağacak
Eski Nilüfer Belediye Başkanı Gözaltına Alındı Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem Gözaltına Alındı