Fenerbahçe’de Kritik Zirve! Sadettin Saran ve Murat Ülker’den Sürpriz Görüşme

Fenerbahçe’de tarihi zirve başlıyor. Ali Koç’un 7 yıllık başkanlığına son veren Sadettin Saran, bugün itibarıyla Futbol AŞ başkanlığını da resmen devralıyor. Aynı zamanda Saran, iş insanı Murat Ülker’le bir araya gelecek. Masada birçok konu yer alıyor.

FENERBAHÇE’DE TARİHİ GÜN

Futbol AŞ’de genel kurul yapılmadığı için, Ali Koç ve yönetimi görevlerini sürdürmeye devam ederken bugün tarihi bir gün yaşanacak. Ali Koç ve ekibi, istifalarını vererek buradan da tamamen ayrılacak. Sadettin Saran ve belirleyeceği isimler ise Koç'un yönetimi yerine Futbol AŞ’de de yönetim koltuğuna oturmuş olacak.

Sadettin Saran ve yönetimi

SADETTİN SARAN VE MURAT ÜLKER’DEN SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Kulübün mali yapısını güçlendirmek adına önemli görüşmeler yapma hazırlığında olan Sadettin Saran, flaş bir hamleye adım atmaya hazırlanıyor. Sadettin Saran’ın, Türkiye’nin en zengin iş adamı Murat Ülker ile görüşeceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, bu iddialara şu sözlerle yanıt verdi:

“Sadettin Başkan bugün gelecek, görüşeceğiz. Ben futbolun ciddi bir iş olduğunu düşünüyorum”

Murat Ülker, Forbes Türkiye’nin güncellediği 'En Zenginler' listesinde 5.4 milyar dolarlık servetiyle zirvedeki yerini korudu.

