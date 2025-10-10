Okan Buruk’a Büyük Komplo! ‘Başın Çok Ağrır’ Diyerek Kurulan Tuzağı Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile ilgili çarpıcı iddia. Spor yorumcusu Osman Şenher, "Okan Buruk tuzağa düşmemeli" diyerek çarpıcı iddialarda bulundu.

‘OKAN BURUK TUZAĞA DÜŞMEMELİ’

‘Okan Buruk tuzağa düşmemeli diyen Şenher, “Okan Buruk tuzağa düşmemeli. Üç sezondur bu takımı şampiyon yapıyor. Bu sezon da Süper Lig’in favorisi. Şampiyonlar Ligi’nde hem de iyi futbol oynayarak dev bir rakibi yendi. Böyle devam ederse ilk 8 veya ilk 16’ya mutlaka kalacak.” dedi.

Okan Buruk'a büyük komplo

‘OYUNCULARA ÇAMUR ATMA’

Beşiktaş derbisinde Okan hocanın davranışlarını eleştiren Osman Şenher, “Beşiktaş maçının bitimiyle yine Okan hoca ve futbolcuları yerden yere vurma, çamur atma kampanyası başladı. Biraz daha ileri gideyim; Galatasaray’ın divan kurulunda bile Başkan Dursun Özbek’in yüzüne karşı, ‘Bu takıma futbol aklı lazım’ diye eleştiriler geldi. Başkan da gayet net bir şekilde ‘Hangi futbol aklı? Bizim futbol aklımız Okan Buruk’tur’ diyerek eleştirenleri susturdu.” yorumunda bulundu.

Okan Buruk’un akıllı hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Şenher, “Burada Okan hocanın çok akıllı hareket etmesi lazım. Çünkü elinde iyi bir kadro var. Liverpool karşısında benimsediği sistem alkış ve övgü topladı. Beşiktaş karşısında baskı yapacağım diye, defansı bile santra çizgisine çıkardı. Arkaya atılan toplarla da siyah-beyazlılar tehlikeli oldu. Bir tanesinde de Rafa Silva’nın deparı, Sanchez’in müdahalesi takımı bir kişi eksik bıraktı.” sözlerini böyle bitirdi.

