A Milli Takım’da Ajan Skandalı! Montella Apar Topar İptal Etti

A Milli Takım’da Bulgaristan maçının hazırlıkları sürüyor. Montella yönetiminde çalışmalara devam eden Ay Yıldızlılarda güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı. Gelen son dakika bilgisi ise gündeme bomba gibi düştü. Teknik direktör Montella Bulgaristan cephesine bilgi sızmasın diye antrenmanı iptal etti.

11 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı’nda hazırlıklar sürüyor. FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçı öncesi teknik direktör Vincenzo Montella’nın aldığı karar komşu ülkede gündem oldu. Milli takımda ajan skandalı.

A MİLLİ TAKIM’DA AJAN SKANDALI

Teknik direktör Montella, Bulgaristan maçına dair taktiksel detayların rakip ekiplerce gözlemlenmesini engellemek amacıyla tüm antrenmanları iptal etme kararı aldı. İtalyan teknik adamın bu kararı Bulgar basınında manşet oldu. Milli takımda antrenman yerine sadece 15 dakikalık sembolik bir saha tanıtımı yapılacak ve bu süre basına açık olacak. Bu hamle Bulgar basınında "taktik sıkıyönetim" olarak yorumladı.

MONTELLA ‘GİZLİLİK’ KARARI UYGULADI

A Milli Takım, son antrenmanını İstanbul’da gerçekleştirecek ve ardından Sofya’ya hareket edecek. Basın toplantısının ardından yapılacak kısa saha ziyaretiyle birlikte, maç öncesi tüm hazırlıklar tamamlanmış olacak.

A Milli Takım’da Ajan Skandalı! Montella Apar Topar İptal Etti - Resim : 1
Montella'dan gizlilik kararı

Montella’nın bu yaklaşımı, özellikle deplasman maçlarında rakip analizine karşı alınan önlemler açısından dikkat çekici bulundu. Teknik heyetin, maçın taktiksel planını gizli tutarak sürpriz hamlelerle sahaya çıkmayı hedeflediği ifade edildi.

