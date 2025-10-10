A Milli Takım’da Ajan Skandalı! Montella Apar Topar İptal Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

11 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı’nda hazırlıklar sürüyor. FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçı öncesi teknik direktör Vincenzo Montella’nın aldığı karar komşu ülkede gündem oldu. Milli takımda ajan skandalı.

Teknik direktör Montella, Bulgaristan maçına dair taktiksel detayların rakip ekiplerce gözlemlenmesini engellemek amacıyla tüm antrenmanları iptal etme kararı aldı. İtalyan teknik adamın bu kararı Bulgar basınında manşet oldu. Milli takımda antrenman yerine sadece 15 dakikalık sembolik bir saha tanıtımı yapılacak ve bu süre basına açık olacak. Bu hamle Bulgar basınında "taktik sıkıyönetim" olarak yorumladı.

A Milli Takım, son antrenmanını İstanbul’da gerçekleştirecek ve ardından Sofya’ya hareket edecek. Basın toplantısının ardından yapılacak kısa saha ziyaretiyle birlikte, maç öncesi tüm hazırlıklar tamamlanmış olacak.

Montella’nın bu yaklaşımı, özellikle deplasman maçlarında rakip analizine karşı alınan önlemler açısından dikkat çekici bulundu. Teknik heyetin, maçın taktiksel planını gizli tutarak sürpriz hamlelerle sahaya çıkmayı hedeflediği ifade edildi.

