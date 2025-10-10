Süper Lig'den İsmail Kartal'a Sürpriz Teklif

Fenerbahçe sonrası İran’da Persepolis’i çalıştıran İsmail Kartal, yeniden Süper Lig ekiplerinin radarında. Deneyimli teknik adama resmi teklif götüren ilk kulüp ise teknik direktör arayışındaki Antalyaspor oldu.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör arayışlarına hız verdi. Kırmızı-beyazlılar, ilk temaslarını kısa süre önce Fenerbahçe ile ismi yeniden anılan deneyimli çalıştırıcı İsmail Kartal ile kurdu.

Ajansspor’un haberine göre, Antalyaspor yönetimi, Kartal’a resmi teklifini iletti ancak deneyimli teknik adam bu teklifi geri çevirdi. Şu anda herhangi bir takımla anlaşması bulunmayan Kartal’ın, kariyer planlaması açısından Antalyaspor’dan gelen teklife sıcak bakmadığı öğrenildi.

ROTAYI SAMİ UĞURLU’YA KIRDILAR

İsmail Kartal’dan olumsuz yanıt alan Akdeniz temsilcisi, alternatif isimler üzerinde yoğunlaştı. Gündeme gelen ilk isim ise genç teknik adam Sami Uğurlu oldu. Kulüp yetkililerinin Uğurlu ile temasa geçtiği ve görüşmelerin başladığı ifade ediliyor.

Son olarak Kasımpaşa’da görev yapan Sami Uğurlu’nun, Antalyaspor’un projesine nasıl yaklaşacağı merak ediliyor. Genç teknik direktörün, modern futbol anlayışı ve oyuncu gelişimine verdiği önemle yönetimin beklentilerini karşılayabileceği belirtiliyor.

Kaynak: Ajansspor

