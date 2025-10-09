Basketbol Süper Ligi'nde Heyecan Yarın Başlayacak

Türkiye Basketbol Ligi'nde 3. haftanın heyecanı yarın oynanacak Beşiktaş GAİN, Onvo Büyükçekmece Basketbol karşılaşmasıyla başlayacak.

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde heyecan yarın kaldığı yerden devam edecek. Yarın tek maç oynanacak.

Haftanın açılış mücadelesinde Beşiktaş GAİN, Onvo Büyükçekmece Basketbol ile karşılaşacak. Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'ndeki maçta hava atışı, saat 19.00'da yapılacak.

Maç programı ise şöyle:


Yarın:

19.00 Beşiktaş GAİN-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi)

11 Ekim Cumartesi:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Mersinspor (Sinan Erdem)

15.30 TOFAŞ-Türk Telekom (TOFAŞ)

18.00 Trabzonspor-Bursaspor Basketbol (Hayri Gür)

12 Ekim Pazar:

13.00 Anadolu Efes-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

15.30 Fenerbahçe Beko-Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik)

18.00 Aliağa Petkimspor-Galatasaray MCT Technic (Enka)

13 Ekim Pazartesi:

19.00 Glint Manisa Basket-Esenler Erokspor (Muradiye)

