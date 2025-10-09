Galatasaray'a 'Kötü Tezahürat' Cezası
TBF, Galatasaray'a TOFAŞ karşılaşmasında yaşananlar nedeniyle 90 bin TL para cezası verdi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu Galatasaray’a TOFAŞ karşılaşmasında taraftarların çirkin tezahüratları nedeniyle para cezası verdi.
TBF'nin açıklamasına göre Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında 3 Ekim Cuma günü oynanan Galatasaray MCT Technic-TOFAŞ karşılaşmasında seyircilerin neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe 90 bin lira para cezası uygulandı.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: