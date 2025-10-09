Galatasaray'a 'Kötü Tezahürat' Cezası

TBF, Galatasaray'a TOFAŞ karşılaşmasında yaşananlar nedeniyle 90 bin TL para cezası verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu Galatasaray’a TOFAŞ karşılaşmasında taraftarların çirkin tezahüratları nedeniyle para cezası verdi.

TBF'nin açıklamasına göre Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında 3 Ekim Cuma günü oynanan Galatasaray MCT Technic-TOFAŞ karşılaşmasında seyircilerin neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe 90 bin lira para cezası uygulandı.

