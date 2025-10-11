Efsane Hakem Pierluigi Collina'dan Türk Takımları Hakkında Şaşırtıcı İtiraf: 'Benimle Hiç Maç Kaybetmediler'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

FIFA Hakem Komitesi Başkanı ve futbol tarihinin unutulmaz isimlerinden Pierluigi Collina, Türkiye'ye ve Türk futboluna olan özel bağını bir kez daha gösterdi.

İstanbul'u çok sevdiğini belirten efsane hakem, kariyerine dair çarpıcı bir istatistiği Türk futbolseverlerle paylaştı:

"Türk takımlarının yer aldığı 11 maçta hakemlik yaptım. Benimle hiç maç kaybetmediler. Emekli olalı 20 yıl oldu ama insanlar beni hala çok seviyor."

'BASKI ALTINDA KARAR ALMA' VURGUSU

Üst düzey futbol maçlarında hakem olmanın zorluklarına değinen Collina, özellikle hızlı ve adil karar alma ile baskı altında soğukkanlı kalma yeteneklerinin önemini vurguladı. Efsane hakeme göre, saniyelik kararların sadece oyuncular için değil, aynı zamanda takımların ve ülkelerin kaderini belirlemesi bu mesleği kritik hale getiriyor.

Collina, iyi bir hakem olmanın sırrını ise şöyle özetledi:

"Bir karar vermeniz lazım ancak zamanınız yok. Vereceğiniz karar bir takımın kazanması ya da kaybetmesi demek. En önemlisi, zorlu göreve hazır olmanız gerekiyor. Bunun için çok çalışmanız gerekiyor; çünkü iyi bir karar için şansa güvenemezsiniz. Tembel olmayın."

VÜCUDUNDAKİ DEĞİŞİM VE KARİYERİNİN DÖNÜM NOKTASI

Özel hayatına dair pek bilinmeyen bir detayı da paylaşan Collina, hakemlik kariyerini şekillendiren bir dönüm noktasını anlattı: "24 yaşındaydım, 10 gün içinde vücudumdaki tüm tüyler ve saçlar döküldü. Herkes bana bakıyordu. Saçlarımı kazıttım ve kaç ay beni kenarda tuttular. Büyük bir maça atandığımda ise gördüm ki, kimse fiziksel durumumu umursamadı. Herkes kararlarımı umursadı."

'VAR MAÇIN RUHUNU ÇALMAZ'

Son dönemde en çok tartışılan konulardan biri olan teknoloji (VAR) kullanımına da değinen Collina, teknolojiye tam destek verdi. Efsane isim, teknolojinin maçın ruhunu bozmayacağını, aksine hakeme yardımcı olan bir araç olduğunu savundu:

"Teknoloji bir araç. Kararlarınızı daha doğru verebilmeniz için çok önemli. İnsanız ve hata yaparız. Sizin hata yapmanızı engelleyecek bir teknolojiyse bu harika. Teknoloji maçın ruhunu çalmaz. Hakemin işini yapmasına yardımcı olur."

