"El Turco" Durdurulamıyor: Toprak Estoril'de Sezonun 20. Galibiyetini Aldı!

Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) 2025 sezonunun sondan bir önceki heyecan dolu ayağı Portekiz'in Estoril Pisti'nde başladı. Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, hafta sonunun 20 turluk ilk yarışında müthiş bir performans sergileyerek birinciliğe ulaştı.

İDDİALI RAKİPLERİ GERİDE BIRAKTI

ROKiT BMW Motorrad takımıyla yarışa pole pozisyonundan başlayan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Ducati'nin iddialı İtalyan pilotu Nicolo Bulega ile çekişmeli bir mücadele yaşadı. Ancak son tura girerken rahat bir avantaj yakalayan "El Turco" lakaplı yıldız sporcu, damalı bayrağı Bulega'nın tam 1.948 saniye önünde geçerek zafere ulaştı.

Bu sonuçla Toprak Razgatlıoğlu, 2025 sezonundaki 20. galibiyetini alarak kariyerine yeni bir başarı daha ekledi. Yarışın ardından kürsüde İstiklal Marşı'mızı dinleten milli sporcumuz, coşkusunu Türk bayrağı ile attığı zafer turuyla perçinledi.

GENEL KLASMANDA BÜYÜK FARK

Estoril'deki ilk yarışın ardından puan tablosu da Toprak Razgatlıoğlu lehine şekillendi. Genel klasmanda puanını 548'e yükselten Razgatlıoğlu, birinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı. En yakın rakibi Nicolo Bulega (507 puan) ile arasındaki farkı 41'e çıkaran milli sporcu, şampiyonluk için önemli bir avantaj yakaladı. Yarışta Bulega ikinci, takım arkadaşı Alvaro Bautista ise üçüncü sırada yer aldı.

Milli motosikletçilerimizden Bahattin Sofuoğlu ise Estoril'deki ilk yarışı Yamaha Motoxracing takımıyla 18. sırada tamamladı.

GÖZLER İKİNCİ YARIŞTA

WSBK heyecanı yarın (Pazar günü) devam edecek. Dünya Superbike Şampiyonası'nda sporcular, TSİ 16.00'da hafta sonunun ikinci yarışında yeniden piste çıkacak. Toprak Razgatlıoğlu, şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip olan bu yarışta da podyum hedefiyle gaza basacak.

Kaynak: AA