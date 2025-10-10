Sakatlığıyla Yürekleri Ağızlara Getirmişti! Milli Yıldız 1.5 Sene Sonra Sahalara Geri Döndü: Montella Bayram Edecek

İtalya-Türkiye maçında yaşadığı ağır sakatlıktan dolayı 1.5 yıldır sahalardan uzak kalan Ozan Kabak, geri döndü. Gelen bu sevindirici haber A Milli Takım teknik direktörü Montella’nın yüzünü güldürdü.

İtalya- Türkiye maçında yaşadığı sakatlığın ardından yaklaşık 1.5 yıldır sahalardan uzak kalan Ozan Kabak'tan sevindirici haber geldi. Türk taraftarların yüzü gülecek.

1.5 YIL SONRA YEŞİL SAHALARA GERİ DÖNDÜ

A Milli Takım'ın İtalya ile oynadığı hazırlık maçında çapraz bağları kopan Ozan Kabak, uzun süren rehabilitasyon sürecinin ardından yeşil sahalara döndü. Hoffenheim forması giyen 25 yaşındaki stoper, milli maç arasında takımının Kaiserslautern ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıktı.

TAKIMI FARKLI KAZANDI

Yaklaşık 1.5 yıl aradan sonra ilk kez forma giyen Ozan Kabak, Hoffenheim- Kaiserslautern maçıyla sahalara geri döndü. Basına kapalı oynanan mücadelede Hoffenheim, Dietmar Hopp Stadyumu'nda rakibini 4-0 mağlup etti. Mavi-beyazlı ekibin gollerini 9. dakikada Tim Lemperle, 47. dakikada Arthur Chaves, 56. dakikada Ihlas Bebou ve 68. dakikada Grischa Prömel kaydetti.

Geçtiğimiz sezonu sakatlığı nedeniyle tamamen kaçıran Ozan Kabak, bu sezon yalnızca Eintracht Frankfurt maçında kadroya girmiş ancak süre alamamıştı. Deneyimli savunmacının Hoffenheim ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.

