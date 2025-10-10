Beklenen İmza Atıldı! Kayserispor'un Yeni Teknik Direktörü Açıklandı: Acun Ilıcalı Detayı Gündem Oldu
Kayserispor’dan beklenen anlaşma gerçekleşti. Sarı-kırmızılı ekip, Karadağlı teknik direktör Radomir Djalovic'le anlaştı. Acun Ilıcalı detayı ise dikkat çekti.
Kayserispor yeni teknik direktörünü Karadağ'dan buldu. Beklenen açıklama geldi.
KAYSERİSPOR’UN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ BELLİ OLDU
Sarı kırmızılıların Karadağlı teknik direktör Radomir Djalovic'le anlaştığı belirtildi. Anlaşmanın 1.5 yıllık olduğu, Djalovic'in yarın Kayseri'ye gelerek sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
TOP OYNADIĞI KULÜBÜN BAŞINA GEÇİYOR
Radomir Djalovic, Kayseri'de futbolculuk yıllarında forma giymişti. Kayseri Erciyesspor'da oynayan Djalovic, 2006-2007 sezonunda 31 maçta 19 gol atmıştı. 2020-21 sezonunun sonunda aktif futbolculuk yaşamına noktayı koyan Djalovic, daha sonra teknik direktörlüğe başladı.
ACUN DETAYI GÜNDEM OLDU
HNK Rijeka'yı çalıştıran Radomir Djalovic, 42 maçta takımının başında çıkmış ve 1,62 puan ortalaması yakalamıştı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Maribor'da da bu sezon görev yapan Djalovic, sadece 2 maçta takımın başında kaldıktan sonra istifa etmişti.
Kaynak: Haber Merkezi