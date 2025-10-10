Beklenen İmza Atıldı! Kayserispor'un Yeni Teknik Direktörü Açıklandı: Acun Ilıcalı Detayı Gündem Oldu

Kayserispor’dan beklenen anlaşma gerçekleşti. Sarı-kırmızılı ekip, Karadağlı teknik direktör Radomir Djalovic'le anlaştı. Acun Ilıcalı detayı ise dikkat çekti.

Son Güncelleme:
Beklenen İmza Atıldı! Kayserispor'un Yeni Teknik Direktörü Açıklandı: Acun Ilıcalı Detayı Gündem Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kayserispor yeni teknik direktörünü Karadağ'dan buldu. Beklenen açıklama geldi.

KAYSERİSPOR’UN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ BELLİ OLDU

Sarı kırmızılıların Karadağlı teknik direktör Radomir Djalovic'le anlaştığı belirtildi. Anlaşmanın 1.5 yıllık olduğu, Djalovic'in yarın Kayseri'ye gelerek sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Beklenen İmza Atıldı! Kayserispor'un Yeni Teknik Direktörü Açıklandı: Acun Ilıcalı Detayı Gündem Oldu - Resim : 1
Radomir Djalovic

TOP OYNADIĞI KULÜBÜN BAŞINA GEÇİYOR

Radomir Djalovic, Kayseri'de futbolculuk yıllarında forma giymişti. Kayseri Erciyesspor'da oynayan Djalovic, 2006-2007 sezonunda 31 maçta 19 gol atmıştı. 2020-21 sezonunun sonunda aktif futbolculuk yaşamına noktayı koyan Djalovic, daha sonra teknik direktörlüğe başladı.

ACUN DETAYI GÜNDEM OLDU

HNK Rijeka'yı çalıştıran Radomir Djalovic, 42 maçta takımının başında çıkmış ve 1,62 puan ortalaması yakalamıştı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Maribor'da da bu sezon görev yapan Djalovic, sadece 2 maçta takımın başında kaldıktan sonra istifa etmişti.

Acun Meğer Turnayı Gözünden Vurmuş! ‘Bu Oyuncuya Dikkat Edin’ Demişti: Ayın Oyuncusu SeçildiAcun Meğer Turnayı Gözünden Vurmuş! ‘Bu Oyuncuya Dikkat Edin’ Demişti: Ayın Oyuncusu SeçildiSpor
Ve Süper Lig Devinin Yeni Teknik Direktörü Erol Bulut! 2 Yıllık Anlaştı: Hayırlı Uğurlu OlsunVe Süper Lig Devinin Yeni Teknik Direktörü Erol Bulut! 2 Yıllık Anlaştı: Hayırlı Uğurlu OlsunSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kayserispor Acun Ilıcalı
Son Güncelleme:
Ve Süper Lig Devinin Yeni Teknik Direktörü Erol Bulut! 2 Yıllık Anlaştı: Hayırlı Uğurlu Olsun Süper Lig Devine 2 Yıllık İmzayı Attı
Acun Meğer Turnayı Gözünden Vurmuş! ‘Bu Oyuncuya Dikkat Edin’ Demişti: Ayın Oyuncusu Seçildi Aylar Öncesinden Uyarmıştı! Haklı Çıktı
Fenerbahçe’de Aynısını Yaptı Mı? Yıldız Futbolcu Jose Mourinho’yu İfşaladı! Her Gece… Yıldız Futbolcudan Olay Mourinho İfşası
Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye Kara Haber! Taraftarlar Şaşkına Döndü: TFF'den Kerem Aktürkoğlu Soruşturması TFF'den Kerem Aktürkoğlu Soruşturması
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En Değerli Milli Takımları Belli Oldu! Zirvenin Sahibini Görünce Çok Şaşıracaksınız: İşte A Milli Takım'ın Yeri… Dünyanın En Değerli Milli Takımları Belli Oldu
Belediyelerin O Uygulaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kızdırdı, Talimatı Verdi: 'Çözüme Kavuşturun' Talimatı Verdi... 'Çözüme Kavuşturun'
'Ateş Çemberi'nde Art Arda İki Şiddetli Deprem! Peş Peşe Uyarılar Yapıldı: 'Yüksek Yerlere Çıkın' 'Ateş Çemberi'nde Art Arda İki Şiddetli Deprem! Peş Peşe Uyarılar Yapıldı
Sahte Diploma Skandalında Flaş Gelişme! Tutuklu Sanık Kalmadı Sahte Diploma Skandalında Flaş Gelişme
Trafikte 'Gereği Yapıldı' Dönemi Başlıyor! Drift, Kavga, Maganda... Hepsi Tek Tuşla Bildirilecek Trafikte 'Gereği Yapıldı' Dönemi Başlıyor! Drift, Kavga, Maganda... Hepsi Tek Tuşla Bildirilecek