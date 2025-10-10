Ve Süper Lig Devinin Yeni Teknik Direktörü Erol Bulut! 2 Yıllık Anlaştı: Hayırlı Uğurlu Olsun
Ve beklenen imza gerçekleşti. Emre Belözoğlu ile yolları ayıran Antalyasor teknik direktörlüğüne Erol Bulut getirdiklerini duyurdu. Anlaşmanın detayları belli oldu. İşte detaylar…
Antalyaspor'da Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından başlayan teknik direktör arayışı son buldu. Beklenen imza resmen atıldı.
VE RESMEN AÇIKLANDI! EROL BULUT 2 YILLIK İMZAYI ATTI
Akdeniz ekibinde ilk hedef İsmail Kartal olmuştu. Ancak Kartal, olumsuz yanıt vermişti. Bunun üzerine ibre Erol Bulut'a dönmüştü. Yönetimin Antalya'ya davet ettiği Erol Bulut'la görüşüp, anlaşmaya vardığı belirtildi. Tarafların 2 yıllığına anlaştıkları, resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı ifade edildi.
SÜPER LİG KARNESİ
Erol Bulut, son olarak İngiltere Championship ekibi Cardiff City'yi çalıştırmıştı.
Kariyerinde Fenerbahçe teknik direktörlüğü de olan Bulut, ayrıca Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve Gaziantep FK'da da görev yapmıştı.
Kaynak: DHA
