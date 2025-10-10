Ve Süper Lig Devinin Yeni Teknik Direktörü Erol Bulut! 2 Yıllık Anlaştı: Hayırlı Uğurlu Olsun

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalyaspor'da Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından başlayan teknik direktör arayışı son buldu. Beklenen imza resmen atıldı.

VE RESMEN AÇIKLANDI! EROL BULUT 2 YILLIK İMZAYI ATTI

Akdeniz ekibinde ilk hedef İsmail Kartal olmuştu. Ancak Kartal, olumsuz yanıt vermişti. Bunun üzerine ibre Erol Bulut'a dönmüştü. Yönetimin Antalya'ya davet ettiği Erol Bulut'la görüşüp, anlaşmaya vardığı belirtildi. Tarafların 2 yıllığına anlaştıkları, resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı ifade edildi.

SÜPER LİG KARNESİ

Erol Bulut, son olarak İngiltere Championship ekibi Cardiff City'yi çalıştırmıştı.

Kariyerinde Fenerbahçe teknik direktörlüğü de olan Bulut, ayrıca Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve Gaziantep FK'da da görev yapmıştı.

