Madrid Sokaklarına Renk Getirmişti! Selda Bağcan’dan Arda Güler’e Cevap Gecikmedi: Asıl Tuttuğu Takımı Açıkladı

İspanya devi Real Madrid’de forma giyen Arda Güler, geçtiğimiz günlerde bisiklet sürdüğü anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. O anlarda ise 20 yaşındaki yıldız, Selda Bağcan şarkıları ile adeta mest oldu. O anlar ise sosyal medyayı yıkıp geçti.

SELDA BAĞCAN’DAN ARDA GÜLER PAYLAŞMI! TUTTUĞU TAKIMI AÇIKLADI

Arda Güler’in paylaşımına kayıtsız kalamayan usta sanatçı Selda Bağcan, Güler’in videosunu kendi sosyal medya hesabında yayınladı. Bağcan, paylaşımına "Artık ben de Real Madrid'liyim" notunu düşerek tuttuğu takımı açıklamış oldu.

Arda Güler ve Selda Bağcan arasında geçen diyalog

ARDA GÜLER’DEN YANIT GECİKMEDİ

Bağcan’ın bu paylaşımına da Arda Güler’den jet yanıt geldi. Milli yıldız usta sanatçının paylaşımına "Biz de her zaman sizciyiz" diyerek yanıt verdi.

Kaynak: Haber Merkezi