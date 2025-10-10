Madrid Sokaklarına Renk Getirmişti! Selda Bağcan’dan Arda Güler’e Cevap Gecikmedi: Asıl Tuttuğu Takımı Açıkladı

Geçtiğimiz günlerde Real Madrid’in yıldızı Arda Güler, Madrid sokaklarında Selcan Bağcan dinleyerek bisiklet sürmüştü. Bu görüntüler sosyal medyada viral olurken usta sanatçı Selda Bağcan’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Milli yıldıza seslenen Bağcan, sosyal medya hesabından tuttuğu takımı açıkladı.

Son Güncelleme:
Madrid Sokaklarına Renk Getirmişti! Selda Bağcan’dan Arda Güler’e Cevap Gecikmedi: Asıl Tuttuğu Takımı Açıkladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İspanya devi Real Madrid’de forma giyen Arda Güler, geçtiğimiz günlerde bisiklet sürdüğü anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. O anlarda ise 20 yaşındaki yıldız, Selda Bağcan şarkıları ile adeta mest oldu. O anlar ise sosyal medyayı yıkıp geçti.

Madrid Sokaklarına Renk Getirmişti! Selda Bağcan’dan Arda Güler’e Cevap Gecikmedi: Asıl Tuttuğu Takımı Açıkladı - Resim : 1

SELDA BAĞCAN’DAN ARDA GÜLER PAYLAŞMI! TUTTUĞU TAKIMI AÇIKLADI

Arda Güler’in paylaşımına kayıtsız kalamayan usta sanatçı Selda Bağcan, Güler’in videosunu kendi sosyal medya hesabında yayınladı. Bağcan, paylaşımına "Artık ben de Real Madrid'liyim" notunu düşerek tuttuğu takımı açıklamış oldu.

Madrid Sokaklarına Renk Getirmişti! Selda Bağcan’dan Arda Güler’e Cevap Gecikmedi: Asıl Tuttuğu Takımı Açıkladı - Resim : 2
Arda Güler ve Selda Bağcan arasında geçen diyalog

ARDA GÜLER’DEN YANIT GECİKMEDİ

Bağcan’ın bu paylaşımına da Arda Güler’den jet yanıt geldi. Milli yıldız usta sanatçının paylaşımına "Biz de her zaman sizciyiz" diyerek yanıt verdi.

Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye Kara Haber! Taraftarlar Şaşkına Döndü: TFF'den Kerem Aktürkoğlu SoruşturmasıDursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye Kara Haber! Taraftarlar Şaşkına Döndü: TFF'den Kerem Aktürkoğlu SoruşturmasıSpor
Dünyanın En Değerli Milli Takımları Belli Oldu! Zirvenin Sahibini Görünce Çok Şaşıracaksınız: İşte A Milli Takım'ın Yeri…Dünyanın En Değerli Milli Takımları Belli Oldu! Zirvenin Sahibini Görünce Çok Şaşıracaksınız: İşte A Milli Takım'ın Yeri…Spor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Arda Güler Selda Bağcan
Son Güncelleme:
Tedesco Talebini İletti: 4.5 Milyon Euroluk Yıldız Fenerbahçe’den Gönderiliyor! Sadettin Saran Kalemini Kırdı Takımdan İlk Ayrılacak İsim Belli Oldu
Fenerbahçe’den Bomba Transfer! Sadettin Saran Eski Dostu Geri Getiriyor: Taraftarlar Havalimanına Akın Edecek Resmen Duyurdular! Eski Yıldız Geri Geliyor
Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye Kara Haber! Taraftarlar Şaşkına Döndü: TFF'den Kerem Aktürkoğlu Soruşturması TFF'den Kerem Aktürkoğlu Soruşturması
Sadettin Saran İlk Transferini Yapıyor! Fenerbahçe 14 Milyon Euroluk Milli Yıldıza İmzayı Attırıyor: Hayırlı Uğurlu Olsun Sadettin Saran İlk Transferini Yapıyor!
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En Değerli Milli Takımları Belli Oldu! Zirvenin Sahibini Görünce Çok Şaşıracaksınız: İşte A Milli Takım'ın Yeri… Dünyanın En Değerli Milli Takımları Belli Oldu
Belediyelerin O Uygulaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kızdırdı, Talimatı Verdi: 'Çözüme Kavuşturun' Talimatı Verdi... 'Çözüme Kavuşturun'
'Ateş Çemberi'nde Art Arda İki Şiddetli Deprem! Peş Peşe Uyarılar Yapıldı: 'Yüksek Yerlere Çıkın' 'Ateş Çemberi'nde Art Arda İki Şiddetli Deprem! Peş Peşe Uyarılar Yapıldı
Sahte Diploma Skandalında Flaş Gelişme! Tutuklu Sanık Kalmadı Sahte Diploma Skandalında Flaş Gelişme
Rekor Serisi Bitti, Gram Altın Sert Düştü Rekor Serisi Bitti, Gram Altın Sert Düştü