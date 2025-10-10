Tedesco Talebini İletti: 4.5 Milyon Euroluk Yıldız Fenerbahçe’den Gönderiliyor! Sadettin Saran Kalemini Kırdı

Fenerbahçe’de ara transfer dönemi için çalışmalar hızlandırıldı. Sarı-lacivertli yönetim takıma birçok takviyede bulunmaya hazırlanırken gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Gelen son dakika ayrılık haberi ise taraftarları şaşkına çevirdi. İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporunu verdiği öğrenildi. Takımdan gönderilecek ilk futbolcu belli oldu. Sadettin Saran kalemini kırdı. İşte sürpriz ayrılığın detayları…

Tedesco Talebini İletti: 4.5 Milyon Euroluk Yıldız Fenerbahçe’den Gönderiliyor! Sadettin Saran Kalemini Kırdı
Fenerbahçe’de kalması kesinleşen Domenico Tedesco'nun yönetim kuruluna ara transfer için raporunu verdiği belirtildi. Bu rapor doğrultusunda 4.5 milyon euroluk yıldızın bileti kesildi.

TEDESCO RAPORUNU İLETTİ

Rapora göre, Tedesco'nun öncelikle bir orta saha ile stoper istediği, kadronun da daraltılmasını talep ettiği belirtildi. Fenerbahçe'de Tedesco'nun raporu doğrultusunda gönderilecek ilk futbolcu da belli oldu.

Sabah'taki habere göre; yönetim bekleneni bir türlü veremeyen Brezilyalı futbolcu Radrigo Becao ile yolları ayıracak. Listede başka futbolcular da bulunduğu, bunların da önümüzdeki haftalarda netlik kazanacağı bildirildi.

Haberde ayrılmak isteyen futbolculara da kolaylık sağlanmasının kararlaştırıldığı ifade edildi. Şuan için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Sabah

Fenerbahçe Sadettin Saran
