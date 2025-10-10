Neslihan Demir, Hande Baladın'a İsyan Etti! 'Neden Bunu Yapıyorsun?'

Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank'ı mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Medicana'da en çok konuşulan isimlerden biri smaçör Hande Baladın oldu. Eski milli voleybolcu Neslihan Demir, Hande Baladın'a dikkat çeken bir uyarıda bulunarak bazı hamlelerini de eleştirdi.

Sultanlar Ligi'nin tecrübeli ekiplerinden Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, geçen yıl lig şampiyonluğunu kaybettiği VakıfBank ile 2025 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonlar Kupası maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler, setlerde 2-0 geriye düşse de ardından 3 set kazanarak mücadeleyi 3-2 kazandı ve şampiyon oldu.

Lige gümbür gümbür başlayan Fenerbahçe'de ilk kez forma giyen milli smaçör Hande Baladın, maçın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Performansıyla kimi eleştiriler alan 28 yaşındaki voleybolcuyla ilgili, eski milli voleybolcu Neslihan Demir'den dikkat çeken bir yorum geldi.

'NEDEN ERKEN GİRİYORSUN?'

Neslihan Demir, Socrates kanalında yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin iki smaçörü Hande Baladın ile Arina Fedorovtseva arasında ilk 2 set uyum sorunu olduğunu söyledi. Neslihan Demir, "Arina manşette topları Meliha'ya bırakmaya o kadar alışmış ki... Benim Hande ile ilgili söyleyeceğim tek şey, Orro'nun attığı pasa erken sıçrıyor. O güçten düşüyor yani. Neden erken giriyorsun? Hande zaten güçlü bir kız, güçsüz değil ama hep böyle sıçrıyor, sonra da düşerken havada kalıyor" diye konuştu.

'PARLAMAN GEREKEN YIL'

İtalyan pasör Alessia Orro'nun takıma katıldığını vurgulayan Demir, Baladın için "Artık şu timingi oturt. Senin parlaman gereken yıl. Senin önünde... şans demeyeceğim Allah kimseye vermesin, Ana Cristina'nın sakatlığından dolayı parlayabileceğin, Fenerbahçe'nin vazgeçilmez sporcusu olabileceğin çok önemli bir sene var. Artık arkasından biri mi tutuyor erken girme diye hücuma... Çünkü servisi, manşeti, bloğu, defansı her şeyi var aslında" dedi.

