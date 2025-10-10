Fenerbahçe’den Bomba Transfer! Sadettin Saran Eski Dostu Geri Getiriyor: Taraftarlar Havalimanına Akın Edecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig devi Fenerbahçe’de transfer haberleri peş peşe geliyor. İtalyan teknik direktör Tedesco yönetiminde ara transfer dönemi için kolları sıvayan yönetimden sürpriz bir hamle geldi. Özellikle savunma bölgesine takviyede bulunmak isteyen Kanarya, eski yıldızını geri getirme kararı aldı.

FENERBAHÇE’DEN BOMBA TRANSFER! SADETTİN SARAN ESKİ DOSTU GETİRİYOR

Fenerbahçe, ara transfer dönemi öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırırken, savunma hattına yapılacak takviye için Bayern Münih’te forma giyen Kim Min Jae’yi gündemine aldı. Başkan Sadettin Saran ve yönetimi, teknik direktör Domenico Tedesco’nun raporu doğrultusunda 29 yaşındaki Güney Koreli stoper için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Sadettin Saran eski dostunu geri getiriyor

ALMAN DEVİNDE ŞANS BULAMIYOR

Kim Min Jae, Bayern Münih’teki bu sezonunda geri planda kalmış durumda. Bundesliga'da sadece 2 maçta 1 asist yapabilen savunma oyuncusu, toplamda 6 resmi karşılaşmada 326 dakika süre alarak, stoper hattında Upamecano ve Tah ikilisinin gerisinde kaldı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA FORMÜLÜ

Fenerbahçe'nin transfer planında, geçen sezon Milan Skriniar örneğinde olduğu gibi bir model izlenmesi bekleniyor.

Sarı-lacivertliler, Kim Min-jae için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmayı planlıyor. Transferin gerçekleşmesi durumunda, Fenerbahçe savunmasını yeniden tanıdık bir isimle güçlendirmiş olacak.

