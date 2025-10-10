Sadettin Saran İlk Transferini Yapıyor! Fenerbahçe 14 Milyon Euroluk Milli Yıldıza İmzayı Attırıyor: Hayırlı Uğurlu Olsun

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig devi Fenerbahçe’de ara transfer dönemi için kollar sıvandı. Defans bölgesine ek takviyede bulunmak isteyen sarı-lacivertlilerden sürpriz bir hamle geldi. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ilk transferini yapıyor. Fenerbahçe 14 milyon euroluk milli yıldızı kaptı. Taraftarlar havalimanına akın edecek.

SADETTİN SARAN İLK TRANSFERİNİ YAPIYOR

İtalyan teknik direktör Tedesco’nun talimatlarına göre takıma ek takviyede bulunmak isteyen Fenerbahçe’de öncelikli hedef stoper bölgesi. Kanarya’nın savunma hattına da lider özellikli bir stoper takviyesi yapmayı planlıyor. Fanatik'in haberine göre, Fenerbahçe'nin stoper listesinde ilk sırada Merih Demiral yer alıyor.

Fenerbahçe'nin radarında

FENERBAHÇE 14 MİLYON EUROLUK MİLLİ YILDIZA İMZAYI ATTIRIYOR

Altyapısından yetiştiği sarı-lacivertli kulübe dönmeyi uzun süredir istediği bilinen Merih, şu anda Al-Ahli forması giyiyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 26 yaşındaki milli stoper, henüz kulübüyle yeni bir anlaşma yapmadı.

Başkan Sadettin Saran, Merih'in lider karakteri ve savaşçı yapısı nedeniyle bu transferi çok önemsiyor. Özellikle Merih’in hırçın yapısı Fenerbahçe’nin savunmasına ilaç olacak.

Kaynak: Fanatik