Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye Kara Haber! Taraftarlar Şaşkına Döndü: TFF'den Kerem Aktürkoğlu Soruşturması

Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu krizi sürüyor. Son olarak Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sarı Kırmızılı kulübün kadın basketbol takımı için düzenlenen sponsorluk imza töreninde milli futbolcu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

DURSUN ÖZBEK’TEN BOMBA KEREM AKTÜRKOĞLU AÇIKLAMASI

Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe ile iki ayrı sözleşme yaptığı ve esas ücretinin kulüp dışından karşılandığı yönündeki iddialarla ilgili açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu konuda sert ve kapsamlı bir değerlendirmede bulundu.

‘BUNLARIN BENZER ÖRNEKLERİ BULUNUYOR’

Kerem krizi ile ilgili konuşan Özbek, “Fenerbahçeli yöneticinin yaptığı açıklama, tartışmaya gerek bırakmadan aleniyet kazandırmıştır. Ne yaptıklarını kulüp olarak, nasıl bir sözleşme yapıldığını kendileri açıkladılar zaten. Burada TFF Başkanımız Sayın Hacıosmanoğlu'nun sözleşmelerle ilgili ne kadar hassas olduğunu, konunun kendisi için ne kadar önemli olduğunu söyledi. Bunun da takipçisi olacağını defalarca ifade etti. Geçen TV konuşmasında da buna benzer açıklamalarda bulundu. Konu sadece Türkiye içerisinde konuşulan bir konu değil, FIFA ve UEFA nezdinde yaptırımları oluyor. Canlı örnekleri var. UEFA, Fransa ve İngiltere'deki kulüplere karşı uyguladığı müeyyideleri hatırlarsak benzer olaylardan kaynaklandı.” dedi.

‘TFF İNCELEME BAŞLATTI’

TFF’nin konuyla ilgili inceleme başlattığını duyuran Dursun Özbek, sözlerini şu şekilde bitirdi:

“Değerli TFF Başkanımızın yaptığı açıklamaları, tek tip sözleşmeyle ilgili konuştuklarını dikkate alırsak konu üzerine ciddiyetle eğilecektir. Konuyla ilgili çalışma başlattıklarını söyledi. İzleyeceğiz. Konu sadece a takımı, b takımı, c takımı işi değildir. Konu Türk futbolunu en üst seviyede ilgilendiriyor. Çetin bir rekabet içinde tüm kulüpler; şampiyonluk yarışması, kümede kalma yarışması, harcama limitleri. Tüm bunlara etki ediyor.

Onun için TFF'nin konuyla ilgilendiğini, ilgileneceğini düşünüyorum. Konunun bir veya iki kulüp bazına indirgenmesine karşıyım. Konuya Türk futbolunun sorunu olarak eğilmek ve değerlendirmek lazım.”

