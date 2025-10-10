Vodafone Sultanlar Ligi'nde Yeni Sezon Başlıyor

Vodafone'un isim sponsorluğunu üstlendiği Sultanlar Ligi'nde 2025-26 sezonu yarın itibarıyla 14 takımın rekabetiyle başlayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın (Filenin Sultanları) Dünya Şampiyonası'nda ikinci olma başarısını göstermesini arkasından gözler Vodafone Sultanlar Ligi’ne çevrildi. 2025-26 sezonu yarın (11 Ekim Cumartesi) başlıyor.

Toplam 14 takımın oynayacağı yeni sezonda, ilk yarı 14 Aralık’ta tamamlanacak. Ligde ikinci devre ise 3 Ocak 2026’da başlayacak ve 14 Mart 2026’da sona erecek. Ligde play-off müsabakaları ise Nisan 2026’da oynanacak.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Yeni Sezon Başlıyor - Resim : 1

ŞAHİN GÖZÜ İLE BİR İLK

Yeni sezon öncesi açıklamalarda bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Sultanlar Ligi isim sponsoru ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru olarak, kadın voleyboluna yaptıkları destekten mutluluk duyduklarını belirterek "Teknolojideki uzmanlığımızı voleybola da yansıtıyoruz. Geçen sezon normal sezon maçlarında ve play-off maçlarında 5G destekli Şahin Gözü sistemini kullanarak fark yarattık" diye konuştu.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Yeni Sezon Başlıyor - Resim : 2

Şahin Gözü'nün bu uzunlukta bir sezona sahip olan ulusal bir ligde sezonun tamamında ilk defa kullanıldığını belirterek "Vodafone Sultanlar Ligi de böyle bir uygulamaya ev sahipliği yapan Avrupa’daki ilk lig oldu. Bu çalışmalarımız bu sezonda da artarak sürecek. Yeni sezonda tüm takımlarımıza ve sporcularımıza başarılar diliyoruz. Vodafone olarak, kadın voleybolunun yanında durmaya devam edeceğiz" dedi.

