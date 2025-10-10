Fenerbahçe’de Aynısını Yaptı Mı? Yıldız Futbolcu Jose Mourinho’yu İfşaladı! Her Gece…

Fenerbahçe’den ayrılıp Benfica’nın başına geçen Jose Mourinho ile ilgili dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Manchester United’ın eski yıldızı Henrikh Mkhitaryan, Portekizli çalıştırıcının korkunç ifşasını duyurdu. Meğer her gece aynı mesajı atıyormuş. İşte Jose Mourinho haberinin detayları…

Manchester United'ın eski yıldızı Henrikh Mkhitaryan, otobiyografisinde teknik direktör Jose Mourinho ile yaşadığı gergin döneminde yaşadığı skandal olayı anlattı. Her gece aynı mesajı atıp baskı yapıyormuş.

JOSE MOURINHO’YU İFŞALADI! HER GECE AYNI MESAJI ATIYORMUŞ

Manchester United'ın eski yıldızı Henrikh Mkhitaryan, otobiyografisinde teknik direktör Jose Mourinho’nun her gece kendisine uzun süre psikolojik baskı yaptığını ve sonunda takımdan kovulduğunu itiraf etti. Ermenistanlı futbolcu, Mourinho'nun her gece 'Miki, lütfen git' mesajı gönderdiğini ve kendisinin "Doğru takımı bulursam giderim" yanıtını verdiğini belirtti.

OLAYIN PERDE ARKASINDA NELER YAŞANDI?

Mkhitaryan'ın anlatımına göre, Old Trafford'daki bir antrenman sonrası yaşanan tartışma tansiyonu yükseltti. Futbolcu, Mourinho'ya dönerek "Bir buçuk yıldır beni sürekli eleştiriyorsunuz. Artık yeter" dedi. Bunun üzerine Mourinho'nun öfkeyle "Pisliksin!" diye bağırdığını aktaran Mkhitaryan, "Asıl siz bir pisliksiniz. Koca bir pisliksiniz!" diyerek tepki gösterdiğini aktardı. Tartışmanın ardından Mourinho'nun "Defol buradan, seni bir daha görmek istemiyorum" diyerek kendisini kadro dışı bıraktığını belirtti.

Fenerbahçe’de Aynısını Yaptı Mı? Yıldız Futbolcu Jose Mourinho’yu İfşaladı! Her Gece… - Resim : 1
Jose Mourinho'yu ifşaladı!

Olayın ardından Mourinho'nun kendisiyle hiçbir şekilde konuşmadığını söyleyen Mkhitaryan, bunun yerine her gece WhatsApp'tan "Miki, lütfen git" mesajı aldığını yazdı.

Mkhitaryan ise her defasında kopyalayıp yapıştırdığı aynı cevabı gönderdi:

"Doğru takımı bulursam giderim. Aksi takdirde yazı bekleyeceğim"

Kaynak: Haber Merkezi

